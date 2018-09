Curro Segura no da rodeos

En una entrevista concedida a la página web de la Federación Española, Curro Segura habló de las expectativas existentes en torno a su equipo esta temporada en la LEB Oro. El técnico del Betis Energía Plus no dio rodeos y aseguró que "no hay otro objetivo que no sea luchar por el ascenso".

Pese a esa consigna, el entrenador granadino habló de establecer "pequeños objetivos a corto plazo" e ir paso a paso. "El ser considerado por casi todos como uno de los principales favoritos es una responsabilidad añadida para nosotros", señaló.

En una categoría que a su modo de ver "adquiere cada año un mayor nivel competitivo", Segura habló de la importancia de enganchar a la afición desde el primer momento. "Queremos que la gente venga de nuevo a San Pablo a divertirse y vuelva a ilusionarse con victorias", manifestó el preparador verdiblanco.

"La forma de poder recuperarlos será poniendo toda la energía posible de nuestra parte", continuó. Además, Segura subrayó que no tuvo dudas cuando recibió el ofrecimiento del Betis: "No hubo mucho que pensar porque Sevilla es una ciudad de baloncesto y este club siempre ha sido un lugar muy atrayente".

También se pronunció respecto a la confección del plantel. "Decidimos incorporar al equipo a gente que tuviera experiencia en la competición, que conociera bien la categoría y que preferentemente tuviera experiencia en la lucha por el ascenso", explicó.

"A estas alturas de la temporada es complicado definir nuestro estilo de juego, pero vamos a intentar ser un equipo sólido en defensa y al que los rivales anoten con dificultad", zanjó el entrenador del cuadro bético, que se estrena el 5 de octubre ante el Huesca.