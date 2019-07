David Yera, tercer fichaje del Betis Futsal

David Yera es el tercer fichaje del Betis Futsal para la próxima temporada. El ala maño (26-01-1999) llega al conjunto verdiblanco procedente del Ríos Renovables Zaragoza, equipo en el que disputó nueve encuentros y anotó un tanto.

Yera comenzó su carrera en las categorías inferiores de ElPozo Murcia, conjunto en el que permaneció desde 2015 a 2018, intercalando participaciones con el juvenil y el primer filial murciano. La temporada pasada fue su primera experiencia en la Primera División, categoría en la que no pudo explotar sus habilidades por una lesión que le impidió tener continuidad. El futbolista de Tauste (Zaragoza) fue internacional sub 16 y sub 19, campeón de Liga regular en Segunda División (2018), campeón de España (2016) y dos veces campeón de Liga Juvenil División de Honor, todas con ElPozo Murcia.

La llegada de Yera aportará juventud, calidad y un gran golpeo de balón, tres facetas que lo han caracterizado en cada paso de su carrera. Firma por dos temporadas.