De la Fuente: "Es una final igualada entre las dos mejores de Europa"

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que la final de la tercera edición de la Liga de Naciones, que disputan España y Croacia, "es una final igualada" que medirá a las "dos mejores de Europa a día de hoy", pero confía en el momento "físico" y "mental" de su equipo para proclamarse campeón.

"Veo la final muy igualada. Cada equipo con sus características, con aspectos positivos y otros menos a pulir, pero una final igualada entre dos grandísimos equipos, los dos mejores de Europa a día de hoy. Ante ese planteamiento explotaremos nuestras armas. El defecto hay que conseguir hacerlo virtud para que nuestro potencial sea superior al rival", aseguró en la rueda de prensa oficial en el escenario de la final.

"A mi equipo le veo en el mejor momento de la temporada. Lo físico se ve superado por el aspecto mental. Tenemos tal motivación y tantas ganas de jugar este partido que tengo que pararles en los entrenamientos, donde se juega a una velocidad de vértigo. Estoy muy tranquilo", añadió.

No desveló nada del equipo titular que tiene en mente el seleccionador español, sin descartar los cambios masivos que realizó entre partidos en su primera convocatoria. "Valoraremos el estado de todos, están con una motivación excepcional y tengo fe ciega en todos. No nos va a defraudar ninguno. Le tengo que dar una vuelta al once. Los cambios no se hacen por capricho. Es una decisión siempre razonada y estudiada".

Ganar en 90 minutos

El objetivo de España ante una selección acostumbrada a disputar prórrogas como Croacia, es ganar en 90 minutos. Por si acaso, De la Fuente reconoció que han practicado los penaltis, tras caer eliminada la selección en torneos recientes como la última Eurocopa y Mundial en las tandas. "Hemos trabajado penaltis porque todo lo que se pueda mejorar hay que trabajarlo".

"Indudablemente que todo es mejorable y en ese proceso estamos, en mejorar todo. Siempre se puede mejorar independientemente del resultado. Hemos analizado el partido de Italia y el juego directo a nuestra espalda hay que mejorarlo. Con más partidos la idea va calando. En conjunto estoy muy satisfecho por el rendimiento del equipo. Cada día me demuestran que podemos ser mejores. Mañana es el día para dar otro paso hacia adelante", valoró.

El enfrentamiento entre España y Croacia depara un pulso entre "el mejor mediocentro del mundo", como calificó el técnico riojano a Rodri, y una leyenda como Modric. "Son dos estrellas, dos fueras de serie. Luka es un jugador que no solo por su bagaje, por el rendimiento actual, es top mundial. Dos de los mejores del mundo con absoluta seguridad".

Pese a llegar el encuentro en el final de una temporada atípica, más larga por la disputa de un Mundial en invierno, De la Fuente resaltó el buen estado de sus jugadores.

"Nos gustaría terminar el partido en 90 minutos, cuanto menos se alargue mejor, pero es verdad que se puede dar esa circunstancia y ellos tienen más experiencia. En una final es una experiencia vital y hay que llegar entero psicológicamente. El físico marca mucho pero fundamentalmente marca la pauta la cabeza en situaciones límite que Croacia maneja bien. Estoy tranquilo si hay prórroga porque veo a mi equipo muy fuerte. Caz de aguantar prórroga y otro partido mañana si hace falta", defendió.