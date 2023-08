Pancartas de rechazo popular al derbi en México por sectores de la afición de Sevilla y Betis

El derbi con el que LaLiga quiere expansionar el campeonato español en México, cosas del marketing, está teniendo un significativo rechazo por parte de sectores amplios y significativos de ambas aficiones. Los radicales de ambos equipos, por ejemplo, han exhibido pancartas contra su disputa, que entiende fruto exclusivo de intereses espurios, puramente económicos y que sólo benefician a los organizadores y a los clubes de forma vicaria.

En la mañana de este miércoles, en vísperas de la disputa del partido en Guadalajara a las cinco de la mañana de este jueves -hora peninsular-, han aparecido pancartas reivindicativas contra el derbi en México, firmadas por Biris Norte, por ejemplo.

También en el partido entre el Betis y el Burnley del pasado fin de semana en el Colombino onubense apareció una pancarta contra el derbi en México. Ambas señalaban esos intereses alejados de lo que quieren ambas aficiones, un derbi propio y su uso comercial por parte de LaLiga, que ya inventó años atrás el lema de El Gran Derbi que tampoco gusta a muchos sectores de ambas aficiones.

Incluso aficionados a título partcular han protestado públicamente en Twitter sobre este derbi a casi 10.000 kilómetros de Sevilla, que obligará a muchos incondicionales a pegarse un madrugón por el prurito que siempre lleva añadido un partido de rivalidad, se juegue donde se juegue...

Yo no digo que no me interese o que no le de importancia, pero que el derbi ese a las 5 de la mañana lo va a ver un guardia sí que lo puedo asegurar