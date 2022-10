Dura e injusta derrota del Betis Futsal tras un final de infarto (1-2)

Con una gran imagen salió el Betis a la pista del Pabellón de San Pablo, conscientes de la importancia del encuentro y en busca de darle esa alegría al público que se congregaba en el pabellón sevillano. Solo había un equipo sobre el campo en los primeros minutos del choque, que se reflejaba en las oportunidades que se sucedían en una misma portería. Primero Piqueras no conectó bien un segundo palo con todo a favor, con una gran acción de Raúl Jiménez, que no sería la única vez que intervendría. Lin aprovechó un fallo defensivo de un Levante sin ideas para plantarse frente al meta, pero ni en el mano a mano ni en el posterior rechace consiguió abrir la lata.

Tras este vendaval bajarían las revoluciones del duelo, con las primeras rotaciones en ambos equipos. Fue sorprendente, no tanto si atendemos a lo ocurrido la semana pasada en Córdoba, la titularidad de Karpiak, que si bien no tuvo que intervenir en el primer tiempo gracias al buen hacer de la defensa verdiblanca, se mostraba muy seguro en su portería. Conforme avanzaban los minutos, los de Bruno García volvían a insistir en la portería de un Raúl Jiménez que volvía a la que fue su casa en la 2017-18. Primero un remate cruzado de Fernando rozó el poste, acto seguido Jiménez le volvía a negar el gol a Lin y posteriormente, en dos ocasiones, Henmi y Raúl estrellarían sendos balones en los postes de San Pablo. No se podía creer que se llegara al descanso con tablas, tras un primer tiempo dónde los valencianos no estuvieron cómodos en ningún momento, ahogados por una excelente presión bética.

La charla en vestuarios de Sergio Mullo, técnico levantinista, surtió efecto en los suyos, al menos en los primeros compases, dónde hicieron intervenir al portero eslovaco del Betis. Sin embargo, la reacción verdiblanca no se hizo esperar, y las oportunidades, como ocurriera en los primeros 20 minutos, volvían a sucederse. Povea tuvo el gol, pero Peleh estuvo providencial achicando el espacio. El sevillano volvía a batirse con Raúl Jiménez, pero el meta madrileño le negó el primer tanto del partido. Charly también tendría la suya, pero esta vez era Antoniazzi el salvador.

La ansiedad bética comenzaba a crecer, y pese a ser ampliamente superiores en todo momento, los de Mullor se aventuraban con timidez en alguna ocasión, lo que inquietaba a los locales, desesperados por la cantidad de ocasiones falladas. El partido llegaba a la recta final y el Levante empezaba a asomar, lo que abocaba al partido a un final de infarto con tres puntos que podían decantarse para cualquier lado, pese a la superioridad bética durante todo el partido.

Con menos de dos minutos por delante, el bético Fernando hacía justicia momentánea, con un buen gol para batir al hombre del partido, el portero Raúl Jiménez. Cuando la victoria parecía que llegaría tras un gran partido de los locales, el juego de cinco visitante descolocó al cuadro de Bruno García. Primero un remate al poste avisó a los verdiblancos de que aun quedaba leña por cortar. Y en la siguiente acción, una gran jugada finalizada por Jamur a pase de Rubi ponía la igualdad en el electrónico, para decepción absoluta del Pabellón de San Pablo. Fue tal el palo para los béticos que se desconectaron totalmente de un encuentro al que le faltaban segundos. El Levante lo supo ver, olió sangre y volvió a golpear, mediante el internacional Tolrá, rescatando los tres puntos.

Dura, muy dura la derrota para los de Bruno García, que tendrá que saber como reanimar moralmente a los suyos, en un partido que jugaron muy bien, que merecieron ganar con creces y por goles de diferencia, pero que la ineficacia y el colosal encuentro de Raúl Jiménez, les negó sumar como locales, cosa que todavía no se ha producido en la presente temporada.