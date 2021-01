En una temporada atípica, como en la vida, surgen las oportunidades. Adaptarse a las circunstancias y aprovecharlas marca las diferencias. Y así le ha llegado a Éric Pérez la ocasión para estrenarse con la selección española absoluta, el primer bético en lograrlo.

La buena marcha del Betis Futsal en su estreno en Primera División y ahora la llamada del pivote catalán refuerzan la apuesta del club por la sección. El jugador, que acumula seis tantos esta campaña en 16 partidos, espera poder debutar el martes ante Eslovenia en Las Rozas y así "ver cumplido un sueño". "Era algo que no me esperaba, pero ha llegado y quiero aprovecharlo y disfrutarlo. Es una ilusión. Un sueño que tenía desde niño", indicó el protagonista.

Para Éric Pérez, la convocatoria es "un premio al buen trabajo de todo el Betis". "Estamos haciendo las cosas bien y así llegan estas cosas. Si ahora estoy aquín en esta concentración con la selección es gracias a mis compañeros", señaló el futbolista, que recordó: "Me lo comunicaron en medio de un entrenamiento y la felicitación de todos los compañeros y la alegría de ellos fue algo increíble. Cada uno sentía esta llamada como suya y eso define mucho de lo que somos como grupo", afirmó.

Internacional con la sub 18, la sub 19 y la sub 21, Éric Pérez confía en debutar frente a Eslovenia con la absoluta, algo que veía "impensable". "Es lo más que te puede pasar", añadió. Sobre el encuentro del martes apuntó: "Es el rival más duro del grupo de clasificación. Nos viene bienno jugar con Suiza, porque muchos jugadores no nos conocemos, no hemos jugando juntos nunca y estos días nos permitirán formarnos como equipo", explicó. Y si debuta tiene claro que "esa camiseta será sagrada". "Una de las más importantes de mi carrera", aseguró.

Queda todavía temporada por delante y la llamada de la selección da "más fuerza y ánimos" a Éric Pérez para seguir trabajando en el Betis. "Seguimos con muchas ganas de hacer grandes cosas. Hay un grupo de enorme calidad y tenemos todavía margen de mejora", destacó el de Badalona, que lleva cuatro campañas, desde que José María Vidal, hermano del actual seleccionador español, Fede Vidal, apostó por él: "Me escribió felicitándome. Fue mi primer entrenador del Betis y quien apostó por mí y así se lo dije cuando se marchó", afirmó el jugador, que acaba contrato esta campaña. Más vale que el Betis se mueva rápido para no perder a un internacional absoluto con España.