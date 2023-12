España - Suecia: horario y dónde ver el partido de Liga de Naciones Femenina por TV

La Selección Española de Fútbol Femenino se enfrenta a su último encuentro de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, torneo en el que las campeonas del mundo no solo se juegan un nuevo título, sino también la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El partido contra Suecia del martes 5 de diciembre será el último de la fase de grupos del campeonato para ambos equipos. La Selección Española está además ya clasificada para la ronda final, gracias a la victoria de Suiza frente al conjunto sueco.

El encuentro entre España y Suecia que se jugará en el malagueño Estadio de La Rosaleda tendrá lugar el martes 5 de diciembre a las 19:00 horas. RTVE será la entidad encargada de su retransmisión por televisión, internet y dispositivos móviles a través de La 1 y RTVE Play.

La selección perdió ante Italia en el partido que se jugó en el Estadio Municipal de Pasarón. El resultado quedó 2-3 a favor de las italianas, que gracias a los goles de Valentina Giancinti, Michaela Cambiaghi y Elena Linari se llevaron los 3 puntos y rompieron la racha de victorias del conjunto español.

Hubo también polémica en el partido, después de que la selección solo tuviera 10 jugadoras en el campo cuando comenzó la segunda mitad. La falta de Aitana Bonmatí en el césped, que tuvo que ser sustituida con la segunda mitad en marcha por Esther (que salió sin calentar), causó confusión y favoreció el gol del empate de las italianas. La seleccionadora Montse Tomé dijo tras el partido que el problema fue causado por un aviso tardío de la Balón de Oro. Aunque las declaraciones de Athenea del Castillo también al finalizar el encuentro parecen indicar lo contrario de lo establecido por la seleccionadora, ya que la jugadora cántabra hacía referencia a que se les comunicaron los cambios (el suyo por Lucía García y el de Aitana por Esther) nada más comenzar la charla del descanso. Tanto Tomé como la jugadora del Real Madrid y Esther González, tres de las implicadas que han dado explicaciones del tema, han reconocido el error y que se está trabajando para que no se vuelva a repetir.

Por su parte, Aitana Bonmatí también usó las redes sociales para hablar del tema, después de que algunos medios hablaran de que pidió el cambio tras un momento de tensión con la seleccionadora. La catalana dijo en su mensaje que pidió ser sustituida por no sentirse bien, una indisposición que ha afectado a su presencia en los entrenamientos de preparación del partido contra Suecia.

Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera.A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four.