España: El nuevo muro

Andrés Iniesta anotó el primer lanzamiento de la decisiva serie desde los once metros; Smolov respondió en el segundo; Gerard Piqué e Ignashevich prosiguieron con la racha... Y falló Koke el quinto tiro. Después anotaron Golovin, Sergio Ramos y Cheryshev. 3-4 para Rusia. Debía marcar Iago Aspas. No lo hizo. España fue eliminada, chocó con su nuevo muro en las fases finales: los octavos.

En la tanda de penaltis, después del 1-1 del tiempo reglamentario (Sergei Ignashevich, en propia puerta, marcó el 1-0 para España en el minuto 11 y el propio Dzyuba empató para Rusia con una pena máxima en el 41), todo quedó resuelto para la resistente selección anfitriona, que soportó la posesión de España, tan constante como irrelevante, sin la capacidad para darle un plus a tanto control.

Tres más aguardaban en el banquillo, aunque no tuvieron minutos: el defensa César Azpilicueta y los centrocampistas Koke Resurrección y Thiago Alcántara. Son siete de los 24 jugadores que forman parte de la lista para la Eurocopa 2020 de Luis Enrique Martínez. Seis de ellos (todos menos Morata), a la vez, también fueron eliminados en Rusia 2018 en octavos.

En 2016, en Francia, la fase final de la Eurocopa contó por primera vez con 24 equipos, igual que ahora, y, por extensión, estrenó octavos de final. Antes no existía esa instancia en el torneo. De la fase de grupos se pasaba directamente a cuartos, como ocurrió en los dos títulos más recientes de España: en Austria y Suiza 2008 y en Polonia y Ucrania 2012. No hubo octavos entonces. Ahí se despidió en su última Eurocopa. En el estadio de París, en Saint Denis, España cayó en el camino de Italia sin intuirlo, todo por una remontada imprevista en la última cita de Croacia que destinó a la selección española a un cruce mucho más exigente del deseado, enfrentado con la Azzurra que dirigía Antonio Conte.

Desde el ciclo triunfal entre 2008 y 2012, con la conquista de dos Eurocopas y un Mundial, España no ha ido más allá de los octavos de final en ninguna de las tres grandes competiciones más recientes, las dos últimas con los octavos como un muro insuperable para sostener sus aspiraciones.

Laporte “Estar en la selección es un sueño, meter un gol aún más”

Aymeric Laporte aseguró que está viviendo “un sueño” con España en la Eurocopa: “Ha sido espectacular, me han recibido todos muy bien, estoy muy contento por ello. Me he encontrado con personas fantásticas y estoy disfrutando como un niño pequeño”, reconoció a los medios de la Federación. “Estar aquí es un sueño, meter un gol aún más, es impresionante poder participar de las victorias del equipo y estoy muy contento. Espero que vengan muchas más”, deseó el central del Manchester City.