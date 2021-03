La LEB Plata no para. El tiempo corre y lo que en circunstancias normales significaría para cualquier ciudadano una cuarentena por contacto estrecho por un positivo por Covid-19, en el protocolo de la FEB parece que no consta así. De esta forma, el CB Morón, que el domingo por la noche no sabía si jugaría este martes ante el Ponferrada, ya se dirige hacia la ciudad leonesa para disputar ese encuentro, una vez que las pruebas PCR a las que se sometieron los jugadores locales dieron negativo.

Sí resultó positivo el test PCR de un jugador del CAM Enrique Soler, rival el fin de semana del Ponferrada, que dio positivo en antígenos tras el choque, aunque el resto de sus compañeros dio negativo, si bien podrían estar aún en el periodo de incubación del virus que es de varios días. La plantilla melillense ha abandonado su hotel y espera la confirmación de la FEB de si pude jugar este martes en Gijón, aunque el afectado sí debe permacer 10 días aislado en el hotel.

El Morón, sin embargo, sí jugará este martes en Ponferrada un partido clave en la lucha por la permanencia, mirando de reojo la evolución de los jugadores del cuadro del Bierzo, que se sometieron esta mañana a esas pruebas PCR que dieron negativa.