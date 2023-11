El FP Pro Voley Cajasol no puede con el colista en Alcobendas (3-2)

No pudo sumar de tres el FP Pro Voley Cajasol en su visita a Alcobendas. Las nazarenas disputaron un duro encuentro, donde cayeron derrotadas en el desempate final. El equipo de Fernández Torronteras estuvo siempre por detrás en el marcador aunque supo igualar y forzar el desempate para acabar cayendo por 3-2 en su visita al colista Feel Alcobendas.

El inicio del partido estuvo marcado por la máxima igualdad entre los dos conjuntos. El siempre complicado pabellón Luis Buñuel no puso las cosas fáciles y un Feel Alcobendas muy combativo consiguió irse al primer tiempo muerto con 10-7 a su favor tras tener que parar el partido Ricardo Fernández Torronteras por un parcial de 4-0. No reaccionó el FP Pro Voley Cajasol hasta que el doble cambio, con el debut de Josie Vondran y Leticia Delagrammatikas, despertó al equipo hasta poner el 15-12 en el electrónico. Pero nada más lejos de la realidad, el conjunto nazareno no encontró su juego en ningún momento y las locales impusieron su ritmo. La recepción no funcionó y Feel Alcobendas se llevó el primer parcial por 25-21.

El segundo set no empezó mucho mejor que el anterior. Las nazarenas sufrían en recepción y no conseguían ajustar el bloqueo frente a un ataque local liderado por una conocida del FP Pro Voley Cajasol como Avie Niece. Fernández Torronteras cambió el septeto inicial dando entrada a Josie Vondran como colocadora, Delagrammatikas como opuesta y Helena Orejas de receptora. Poco a poco fue entrando en juego el equipo hasta acortar diferencias con el 11-10 después de un inicio donde las locales se fueron de cinco puntos. La igualdad se mostró durante todo el set y pequeños detalles decidieron el tramo final. La entrada de Grace Turner sumó buenos ataques unidos a grandes defensas de todo el equipo. El segundo set cayó del lado nazareno por 23-25.

Continuó Fernández Torronteras apostando por el mismo septeto de inicio que empezó el segundo set. Feel Alcobendas bajó el nivel y las nazarenas apretaron al inicio para abrir ventaja con un 3-8 en el electrónico. Maguilaura Frías y Leticia Delagrammatikas se encargaron de sumar, junto a Helena Orejas. El juego por el centro volvió al nivel de anteriores jornadas y Louise Sansó se convirtió en un auténtico muro para las centrales locales. Pero una nueva desconexión puso la igualdad en el marcador, unido a dos decisiones muy polémicas por parte de los árbitros. Tocaba remar, centrarse en el set y seguir trabajando cada punto. El 20 iguales reflejaba el partido que se vivió con dos equipos que encontraban espacios en ataque y sumaban. El pabellón Luis Buñuel apretó y con puntos muy disputados y falta de contundencia por parte de ambos equipos, cayó del lado local por 25-22.

Tenía que despertar el FP Pro Voley Cajasol si quería sumar en Alcobendas, equipo que aún no había ganado en Superliga Iberdrola este año. Josie Vondran se encargó de repartir juego desde el inicio por las alas fruto al buen trabajo de Isabel Barón en recepción, unido a Maguilaura Frías y Helena Orejas que se pusieron el mono de trabajo para puntuar con facilidad desde zona cuatro. El 7-15 que reflejaba el electrónico era el devenir que se esperaba. Grace Turner salió como opuesta de inicio en este set a diferencia de los dos anteriores. Louise Sansó en bloqueo y Anna Walsh con el ataque por el centro, hicieron aún más fácil el set hasta cerrarlo por 16-25.

Tocó desempatar tras más de dos horas de partido. A la igualdad inicial, se sumó tres puntos consecutivos de Feel Alcobendas con saque directo y bloqueo, entre ellos, al cambio de campo para poner el 8-5. Remontar de nuevo era la única opción que pasaba por la cabeza de las jugadoras del FP Pro Voley Cajasol, pero a pesar de la intención y actitud, Feel Alcobendas se mostró seguro en todo el desempate para llevárselo por 15-9.

El FP Pro Voley Cajasol tendrá su próximo compromiso el sábado a las 18.00 horas en el Pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) frente a CD Heidelberg.