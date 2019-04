La Federación Andaluza denunciará a la Española

La Federación Andaluza de Remo presentará una denuncia a la Federación Española por los cambios de fechas de los distintos campeonatos nacionales de la disciplina, inicialmente previstos para el 5, 6 y 7 de julio y que celebrarán una semana después.

La FAR, a través de Javier Cáceres, su presidente, presentó y leyó un escrito ante la asamblea de la FER en el que se anunciaban acciones legales en caso de que no se rectificaran los cambios en el calendario realizados en contra de lo que la Comisión Delegada aprobó en noviembre del pasado 2018. De este modo, se abrió un plazo para presentar candidaturas a albergar los distintos campeonatos nacionales de las distintas categorías.

Sin embargo, y a pesar de que todo transcurría con la normalidad prevista dentro del calendario, a mediados de marzo, los miembros de la Asamblea General recibieron la documentación correspondiente, observando que los campeonatos de las categorías alevín, infantil y veterano, se disputarían la semana del 12-13 y 14 de julio, una semana después de lo aprobado por la Comisión Delegada y sin que ningún otro organismo haya aprobado la variación.

"Desconocemos la oferta presentada por la Federación Gallega de Remo para la celebración de este campeonato en la fecha prevista, pero lo que sí podemos indicar es que si se realizó la oferta por esa Federación Gallega, indicando la disponibilidad del campo de regatas de Castrelo do Miño para esa fecha y esa disponibilidad, no es cierta, la oferta tiene que ser rechazada, y en ningún caso, como se pretende en esta Asamblea, cambiar la fecha para que la disponibilidad exista, ya que en ese caso se estaría produciendo una vulneración de los derechos de los demás ofertantes que sí habrían cumplido las determinaciones exigidas por esa Federación Española de Remo", expuso Javier Cáceres, presidente de la FAR, a la nacional. Al no producirse ninguna variación en el calendario, la andaluza denunciará a la española.