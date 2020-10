Los triunfos de la Unión Balompédica Lebrijana y el Castilleja CF fue la nota agradable de los equipos sevillanos en el grupo X de Tercera División. Dos golpes en la mesa ante dos rivales rivales difíciles que suponen el primer triunfo de ambos, los celestes tras caer en la primera jornada en Los Barrios y los aljarafeños en su regreso oficial a la categoría, ya que vieron suspendido su choque de la primera jornada frente al Pozoblanco por un brote de Covid-19 en el equipo cordobés.

La Lebrijana, en un arranque lleno de efectividad, superó a uno de los gallitos del subgrupo A, el Xerez DFC de José Pérez Herrera, al que derrotó por un ajustado 2-1 con el suspense de un penalti fallado por los de Chapín. Mientras, en el otro cuadro, el equipo de Alejandro Ceballos fue superior claramente al Gerena en un duelo de rivalidad provincial que los locales decidieron en la segunda mitad (2-0).

En el Municipal de Lebrija los puntos se quedaron en casa gracias al gran porcentaje de efectividad de los de José Antonio Asián, que a los 23 minutos ya ganaban por 2-0 al convertir sus dos primeros acercamientos al área jerezana. El gaditano Fran Jiménez y el ex sevillista Miguel Fernández le dieron a la Lebrijana una ventaja muy valiosa ante un equipo que se sabía que iba a apretar. Y lo hizo. Los azulinos acortaron distancias por medio de Goma sólo dos minutos después del segundo tanto local y fueron superiores en varias fases del encuentro, pero no pudieron evitar irse de vacío. Ni siquiera cuando en la segunda parte un penalti cometido sobre Jacobo le daba a los gaditanos la ocasión de empatar, pero Isco Suárez salvó al equipo lebrijano. El ex guardameta del Coria detuvo el lanzamiento de Bello y permitió que su equipo sumara sus tres primeros puntos.

Horas antes en el Antonio Almendro el Castilleja demostraba que no ha regresado a la categoría de paseo. Los de Alejandro Ceballos ya pudieron irse al descanso con un resultado claro a favor tras dejar pasar tres ocasiones muy claras, pero tras el paso por vestuarios hicieron patente su superioridad ante un Gerena que antes del inicio de la competición llegó a sorprender por el nivel de sus fichajes y que no acaba de arrancar. Un penalti por manos del ex sevillista Salva Rivas en el área permitió a Pedro Jiménez inaugurar el marcador, mientras que en la recta final Álvaro Lora sentenciaba para los alixeños.

Mal parados salieron, igual que los mineros en Castilleja, Atlético Antoniano y Cabecense en sus visitas a Ceuta y Rota. El sábado en el Alfonso Murube los de José Juan Romero se encontraron con un delantero en estado de gracia, el sevillano Pablo García, autor de tres goles frente al equipo entrenado por Francisco Cordero, Rubio. El delantero de Benacazón, que ya se labró un nombre en Castilleja y Coria, demostró que el técnico de Gerena no se equivocó al reclutarlo y firmó todos los goles de su equipo (3-0). Los de Manuel Luque, mientras, se vinieron de vacío de Rota (2-0) y aún no han estrenado su casillero de puntos.

En el subgrupo B, aparte del duelo entre Castilleja y Gerena, otra cita reunió a dos equipos sevillanos. Fue en el Guadalquivir de Coria del Río, donde el equipo de Cachola recibió al Utrera de Jesús Galván, que se estrenaba en la presente Liga tras descansar en la primera jornada. El resultado, un 0-0, reflejó lo que fue el duelo, sin ritmo y sin apenas ocasiones.

Por su parte, el Sevilla C vio suspendido su encuentro ante La Palma por varios casos positivos por coronavirus en el cuadro onubense, una situación que empieza a ser habitual en la recién iniciada campaña.

La clasificación de ambos grupos la comandan Ceuta y Puente Genil. Los ceutíes empatados a 4 puntos con Xerez CD y Arcos y los cordobeses con los 6 puntos que le dan un pleno de triunfos. Va segundo en este subgrupo con 3 y un partido menos el Castilleja, precisamente su próximo rival, con dos gallitos, Ciudad de Lucena y San Roque de Lepe, también con 3.

Resultados jornada 2

Subgrupo 10A

Ceuta-Antoniano (3-0)

Rota-Cabecense (2-0)

Lebrijana-Xerez DFC (2-1)

Xerez CD-Conil (2-2)

Arcos-Los Barrios (2-1)

Subgrupo 10B

Castilleja-Gerena (2-0)

Coria-Utrera (0-0)

Córdoba B-Puente Genil (1-2)

San Roque de Lepe-Ciudad de Lucena (1-0)

Sevilla C-La Palma (aplazado)

Descansó: Pozoblanco