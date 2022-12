Final adecuada para un Mundial sorprendente

NADIE echa de menos nada ni a nadie. Un Argentina-Francia como colofón de este Mundial, tan atípico, colma todas las expectativas. Ambos países van a la caza de la tercera estrella junto al corazón y en este Día de la Esperanza nadie se acuerda de los ausentes. Ni siquiera del pentacampeón, que cayó un poco después que España, pero de la misma manera, desde los once metros en esa ruleta rusa de los penaltis. Tanto Francia como Argentina han llegado a la tierra prometida sorteando obstáculos tan complicados como Inglaterra y Países Bajos respectivamente. El fallo de Kane y los aciertos de Dibu Martínez visaron los pasaportes de los que hoy pleitearán por hacerse con la gran Copa. Pero ya todo es puro olvido a excepción de los bleues y los albicelestes con el plus de ese duelo entre Messi y Mbappé, uno por lograr lo que se le resiste y el otro por repetir lo conseguido en Rusia 2018.Brasil, Inglaterra, España, Alemania antes de tiempo, Países Bajos, y esa gran decepción que fue Bélgica fueron cayendo de forma más o menos sorprendente. Atrás quedan emergentes como Japón, Senegal o ese hallazgo que ha sido Marruecos para que el mundo celebre una final tan atractiva como ésta. Una final insólita entre dos campeones y que llega con el atractivo de que no tiene carácter de favorito ninguno de los dos, que una final con favorito es menos final.Eso es así, que siempre una final tiene más atracción si llega desde la igualdad. Han llegado dos campeones que llevan la competitividad hasta las últimas consecuencias y que, además, cuentan con el auténtico rey del fútbol en albiceleste frente al que puede sucederle. ¿Podrá Messi conquistar el galardón que le falta? ¿Logrará Mbappé agarrar otra gran copa con sólo veintitrés años? Sin duda, una final que cierra con brillo un Mundial que salió mejor de lo esperado.