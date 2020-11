Ganar en Basilea, casi de obligado cumplimiento

Hay que ganar hoy en Basilea para que el empate en la Cartuja con Alemania sea suficiente para acabar liderando el grupo. Y venimos de un cúmulo de sensaciones encontradas tras el choque con Países Bajos, antes Holanda, del miércoles en Amsterdam. Y es que en este tiempo de búsqueda por parte de Luis Enrique del combinado que suceda al de los grandes éxitos está trufando alegrías con extrañas sensaciones.

No puede ponerse en duda la labor que Luis Enrique está realizando en pos de la piedra filosofal y en busca del eureka definitivo, el asturiano anda barajando cromos bajo el común denominador de que Sergio Ramos llegue al soñado récord que ostenta Hassan. Ya igualó el miércoles al gran Gianluigi Buffon y tiene en el objetivo bien marcado al egipcio, que, por cierto, ya no está en activo. Yalrededor del camero, pruebas y pruebas para que unas salgan y otras no tanto.

Hoy toca Suiza en Basilea, lugar donde sólo jugamos una vez con empate gracias a un gol de Andrinúa cuando la selección era comandada por el recordado Miguel Muñoz. Y mucho cuidado con los helvéticos, pues forman un equipo rocoso y muy organizado al que ya nos costó doblegar en la primera manga. Aquella noche en Valdebebas, España venció a Suiza con muchas dificultades y gracias a que Oyarzábal aprovechó tempranamente un clamoroso error de la zaga rival.

Los suizos cierran el grupo con sólo dos empates, ambos con Alemania, y vienen de caer ante Bélgica en un amistoso. Pero no conviene fiarse y si nos vamos a la historia hay que recordar que una vez nos dejaron fuera de Mundial con un empate en Chamartín y en otra, Mundial de 2010 en Sudáfrica, nos puso todo cuesta arriba. Luego pasó lo que pasó, pero esto no es más que para advertir sobre las dificultades que encierra un choque que debemos ganar.