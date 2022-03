El Helvetia BM Prointegrada busca su séptimo triunfo seguido en Almería

Tras conseguir seis victorias consecutivas, haber apuntalado la fortaleza defensiva —segunda mejor del campeonato— y afilado las garras en ataque —dos partidos consecutivos con 35 tantos anotados—, el Helvetia BM Prointegrada inicia la fase decisiva de la temporada con toda la artillería puesta a punto y preparado para un calendario infernal. Tres choques durísimos ante rivales de enjundia determinarán si los rojinegros aún pueden engancharse a la lucha por el ascenso o si morirán en el intento.

La primera de las contiendas tendrá lugar, a domicilio, frente al CBM Cantera Sur - CBM Bahía Almería, décimo en el Grupo F de la Liga Nacional con 21 puntos, y que llega tras cosechar dos victorias seguidas. La última de ellas, fuera de casa, ante el siempre complicado Palma del Río. Tras la difícil salida, tocarán los choques frente a Pozoblanco el miércoles, también lejos de El Paraguas, y Bolaños el sábado próximo, ya al calor de la afición trianera.

Para este primer choque, Fernando Castelló pierde para la convocatoria a Fernando Valencia y Quique Gallardo, por compromisos personales, además de la ya sabida baja por lesión de Álvaro Espino. No obstante, vuelve Raúl Martínez, ausente en el derbi frente a Montequinto, y entra Varga, portero del segundo equipo. Tony Muñoz y Juan Andreu permanecen tocados, aunque se espera su concurso para este duelo decisivo.

Pese a estar en el mejor momento de la temporada, el técnico de los sevillanos no quiere excesos de confianza y apela a mantener la firmeza en el juego. "La clave del partido está en nosotros: salir serios, defender bien, no tener las exclusiones tontas que estamos teniendo en algunos momentos de partido… Y a partir de ahí, si somos capaces de defender e ir a un tanteo más bajo del que ellos proponen habitualmente, y no anoten más de veinte goles, tendremos opciones de ganar el partido", señala.

Sobre el rival, en cuyas filas militan el quinto y el sexto máximos goleadores del campeonato —Julián López Mon y Pablo Gastón Cantore—, Fernando destaca las múltiples virtudes de que dispone: "Juegan mucho en bloque y tienen un concepto en defensa bastante interesante. Tienen artillería. Tienen buena portería. Es un equipo bastante completo. Es un partido en el que va a hacer falta estar bien sesenta minutos. No bastarán con veinte o treinta".

Será un partido, como él dice, "muy especial" para el lateral derecho Javier Lamarca, almeriense criado en CBM Cantera Sur. "Llegamos a este partido en un gran momento de forma, la verdad es que estas últimas victorias nos han hecho ganar mucha confianza y queremos mantener esta dinámica positiva, el equipo está disfrutando mucho en la pista y eso se está trasmitiendo en buenos resultados", remarca antes de volver a su tierra, además de alertar que "Almería es un gran equipo que además se hace muy fuerte en su casa".

De llevarse los dos puntos en juego, el Helvetia BM Prointegrada mantendría, como mínimo, la distancia de un punto que lo separa del BM Bolaños, cuarto en la tabla, rival dentro de siete días, y a la espera de recuperar el partido pendiente frente Doblea Wop BM Pozoblanco el miércoles próximo.