Jon Rahm, tras perderse los Juegos de Tokio: "El destino tiene otros planes para mí"

El golfista Jon Rahm, número uno mundial y que no podrá competir en Tokio 2020 por haber dado positivo en Covid 19, afirmó que le habría "encantado ser uno de los primeros medallistas españoles", pero entiende que "el destino tiene otros planes" para él. "He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi país", expone el vizcaíno en sus redes sociales.

"Me hubiera encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí", agrega. "Este es un gran recordatorio para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia. Las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos", señala Rahm.

"Les deseo mucha suerte a todos los grandes atletas que representan a España en los Juegos de Tokio. Los estaré observando y animando desde casa. Dios los bendiga", concluye.

El positivo de Rahm "se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva, obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es el caso de Jon Rahm, que acaba de disputar The Open", explicó el Comité Olímpico Español. Las dos primeras pruebas PCR dieron negativo, precisa el COE, y "sin tiempo material para encontrar un sustituto y cumplir todos los protocolos sanitarios que se exigen en los JJ. OO. de Tokio 2020, el golf español estará representado, en categoría masculina, por Adri Arnaus".

Se trata del segundo episodio de Covid que padece el jugador español, número uno mundial. A primeros de junio, cuando iba líder con seis golpes de ventaja, tuvo que abandonar el torneo The Memorial tras la tercera jornada, pese a que, según dijo, ya había recibido la vacuna