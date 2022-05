Juanpe López: "Nueve días de rosa son muchos, pero quiero más"

El español Juan Pedro López (Trek Segafredo), se mostró "sorprendido" al contabilizar nueve días con la maglia rosa, pero el ciclista andaluz, encantado con la prenda de líder, aseguró que no le importaría "llevarla muchos más días".

"Un día más he conservado la maglia rosa. Mi objetivo era ganar una etapa, pero ahora estoy viviendo un sueño. Nueve días con este maillot es mucho, pero no me importaría llevarlo muchos más días", señaló en la meta de Génova el lebrijano.

Juanpe destacó la velocidad de la etapa de este jueves con final en Génova, que ganó el italiano Stefano Oldani (Alpecin Fenix) al esprint. Fue vertiginosa sobre todo en la primera hora, en la que se marcó una media de 55 km/hora.

"Ha sido una primera hora increíblemente rápida! Estaba mirando mi computadora y no podía creerlo. ¿Fueron 53 km, 54 en una hora?. Menos mal que el clima, las condiciones de hoy fueron mis favoritas, como en mi casa en el sur de España", concluyó Juanpe.

En la etapa de este viernes, los velocistas que sean capaces de superar el único puerto de la jornada entre San Remo y Cuneo en el primer tercio de un recorrido total de 150 km tendrán opciones de disputar la victoria al esprint, o los aventureros que se metan en una escapada con el visto bueno del pelotón y los favoritos.

El trayecto corto acumula casi 1.450 metros de desnivel, con la única dificultad del Colle di Nava (3a, 10 km al 6,7), en la parte inicial, seguida de una larga travesía por la llanura de Cuneo.

A lo largo del Colle di Nava hay varios túneles iluminados, todos ellos cuesta arriba. Una vez que se entra en la llanura, todavía hay algunos obstáculos para el tráfico urbano. La llegada "pica" ligeramente hacia arriba.