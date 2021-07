La selección española de fútbol, a la búsqueda de un líder en los Juegos de Tokio

El empate a cero de España contra Egipto en el debut olímpico sembró las dudas en un conjunto de Luis de la Fuente que, además, perdió por lesión a Dani Ceballos, el mejor jugador del partido a pesar de jugar sólo los primeros 45 minutos. Ahora necesita que otro futbolista dé un paso adelante en el trascendental partido frente a Australia del próximo domingo 25 de julio (12:30).

Ceballos jugó a otra cosa. En una selección a la que le faltó fluidez y frescura de ideas en el último tercio del campo, sólo el actual jugador del Real Madrid lograba cambiar el ritmo. Y es que, con Luis de la Fuente al frente, el sevillano siempre ha rendido a gran nivel. Para el técnico, las alineaciones eran, casi, Ceballos y diez más.

Lo que se complica, y mucho, en el resto del torneo. El centrocampista sufre un esguince de tobillo fruto de la dura entrada de Taher Mohamed, por la que sólo vio la tarjeta amarilla. Mucho dolor en la zona y una gran hinchazón, por lo que habrá que esperar hasta este sábado para ver cómo evoluciona y poder establecer un diagnóstico más adecuado. Eso sí, el seleccionador se mostró pesimista en rueda de prensa.

"Tenemos que esperar su evolución. No tiene buena pinta, estamos muy preocupados porque pueden ser lesiones de cierta importancia", valorando también la lesión muscular en los isquiotibiales de Óscar Mingueza.

Por lo que ahora, casi sin margen de error, tocará variar el plan y, sobre todo, buscar un líder. Contra Egipto, los jugadores llamados a ser definitivos en ataque, como Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal y Pedri no fueron determinantes y les faltó un punto más de chispa. Así lo reconoció el propio Olmo tras el partido: "Individualmente me debería haber atrevido un poco más, encarar a los defensas y ofrecerme más entre líneas, pero eso son aspectos individuales y siempre hago autocritica de todo lo que hago".

Quizá por el cansancio y los viajes acumulados por la Eurocopa, Olmo, Oyarzabal y Pedri no estuvieron al nivel esperado, por lo que ahora son los llamados a dar ese paso adelante necesario para demostrar sobre el terreno de juego el favoritismo para el oro que se le presuponía a España antes de arrancar el torneo olímpico; en gran parte, por su presencia en el mismo.

La opción en el lateral derecho para sustituir a Mingueza está clara: Óscar Gil. El del Espanyol fue el único jugador que disputó los 90 minutos en el amistoso previo ante Japón, aunque frente a Egipto se quedó fuera de la convocatoria final entre los cuatro descartes que se ve obligado a hacer De la Fuente. Eso no significa que no significa que no confíe en él. Al técnico riojano le gustó su papel en el reciente Europeo sub 21, donde se ganó su presencia en Tokio.

En el centro del campo el abanico de posibilidades es más amplio. Desde optar por un perfil más parecido, como el de un Carlos Soler que ha demostrado estar en forma en los ratos que ha jugado, con su gol frente a Japón y buenos 25 minutos contra Egipto, o meter a Zubimendi, de gran confianza para el seleccionador, como pivote y así poner a Mikel Merino más adelantado, en una posición más habitual para él.

Dudas que Luis de la Fuente empezará a resolver desde este mismo viernes. Doble charla con los jugadores y a media mañana, de nuevo a entrenar.

El partido del domingo contra Australia se antoja como una final. Y España depende aún de sí misma para pasar como primera del Grupo C y, presumiblemente, evitar en cuartos a una Brasil que metió miedo en la jornada de ayer con la goleada a Alemania (4-2).