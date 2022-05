Júlio César: “Las dos aficiones van a disfrutar mucho en Sevilla”

La final de la Europa League se disputa mañana noche. La ciudad se ha preparado para recibir a los miles de aficionados de ambos equipos que se han desplazado hasta Sevilla para disfrutar del partido. Los directivos de la UEFA, los patrocinadores y sus respectivos embajadores también están listos para que comience.

Uno de los patrocinadores de la final es Enterprise Rent-A-Car, quien tiene como cara visible al que fuera portero del Inter de Milán en la Champions de 2010 y guardameta de la selección brasileña Júlio César.

Se declara un enamorado de Sevilla, ciudad que tuvo “la oportunidad de conocer cuando estaba en Brasil jugando para Flamengo. Es una ciudad maravillosa, un poco parecida a la ciudad de la que soy, a Río de Janeiro. Es una de mis ciudades favoritas en España. Tengo buenos recuerdos de allí”, aseguró de forma nostálgica.

Inició su carrera en su país natal, iniciando su trayectoria en el Flamengo, de ahí pasó al fútbol europeo, de manera más concreta al Chievo Verona, donde estuvo cedido una temporada. El cambio no fue fácil. Tuvo que aprender un nuevo idioma y “fue un gran desafío para mí y para los jugadores extranjeros que tienen la oportunidad de venir de Brasil para jugar en Europa y aprender más”, aseguró el ex cancerbero. La vida son retos, y para Júlio César también, de hecho afirma que “la vida es eso si quieres tener nuevas metas. Necesitas pasar por este tipo de proceso. Conoces nuevos idiomas, culturas, nuevo fútbol, etc.”. Algo parecido le pasó al llegar a Toronto, “no pasaba por un buen momento profesional ni individual, pero allí me dieron una oportunidad. A pesar del clima, fue increíble y pude mejorar mi inglés”.

Tras más de 20 años, en el año 2018 tomó la decisión de dejar el fútbol profesional cerrando el círculo. Su último partido fue con el club que le vio nacer como profesional: el Flamengo. Dejó el Benfica en diciembre de 2017 sabiendo que “era el momento perfecto para volver a Brasil a jugar. Tengo que agradecerle al club la oportunidad de convertirme en Júlio César. La mejor decisión fue volver a terminar mi carrera allí. Mi último partido fue ante 6.000 aficionados en Maracaná. Creo que una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida”.

Tras dejar el fútbol decidió descansar, dedicarle tiempo a su familia. Trabaja como agente de futbolistas desde el año 2019, además está estudiando el programa MIT de la UEFA porque “en nuestra vida es importante tener conocimiento, creo que es una de las cosas más importantes”.

Define su carrera como increíble. No es para menos. Ha llegado bien lejos, tanto con sus clubes como con su selección. Sus mejores recuerdos de su trayectoria son la final de la Champions que ganó en 2010 y la tanda de penaltis en octavos de final contra Chile en el Mundial de 2014, donde paró dos.

En el recuerdo de su final europea asegura que este partido de la Liga Europa “me recuerda a lo vivido. Pienso en estos momentos cuando llega el final de la temporada y aunque la final fue 2010 aún tengo grandes recuerdos. Fue increíble”.

Para finalizar, afirmó que “es increíble que una ciudad tenga la oportunidad de albergar una final como la de la Liga Europa. Creo que los fans del Eintracht y del Rangers disfrutarán mucho en la ciudad. Además, Sevilla es la ciudad que más títulos alberga de esta competición, por lo que esto puede motivar a los dos equipos”.