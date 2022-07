Katir da a España la primera medalla de allende el Estrecho

Competía en campeonatos de España en categorías menores pero sus éxitos no contaban. Tenía la nacionalidad marroquí, hasta que obtuvo la española en noviembre de 2019. Ese mismo año había ganado el campeonato de España de 3.000 en pista cubierta, pero no pudo recibir su medalla por ser extranjero.

Pero nunca tuvo dudas respecto a sí mismo: "Me siento cien por cien español. He crecido y estudiado aquí, he pasado toda mi vida aquí , mi carrera como atleta se ha forjado aquí. Quiero competir como español y sólo como español", declaró el año pasado antes de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde pese a lograr un gran octavo puesto en 5.000, no alcanzó a cumplir las enormes expectativas que habían despertado sus marcas excepcionales.

"Espero haber hecho disfrutar a España"

El murciano Mohamed Katir, tercero en la final de 1.500 metros de los Mundiales de Eugene, dijo estar "muy feliz" por el bronce conseguido, se mostró esperanzado en "haber hecho disfrutar" a España y advirtió de que esto es "solo el comienzo".

Katir, de 24 años, batió el pasado año, en el breve lapso de 33 días, tres récords nacionales: 3:28.76 en 1.500 (borrando de las listas a Fermín Cacho), 7:27.64 en 3.000 (a Isaac Viciosa) y 12:50.79 en 5.000 (a Alemayehu Bezabeh).

Su progresión se refleja en tres victorias de la Diamond League antes de los Juegos de Tokio, en los que fue octavo, o en victorias de prestigio como en la última San Silvestre Vallecana de Madrid.

En su debut mundialista, en Eugene, con un tiempo de 3:29.90, fue tercero solo por detrás del australiano Jake Wightman, oro con un tiempo de 3:29.23, que batió al campeón olímpico, el noruego Jakob Ingebrigtsen (3:29.47).

"Estoy muy feliz por cómo lo he hecho, y más en un Mundial, y estoy muy orgulloso. Espero haya hecho disfrutar a España y a mi pueblo porque esto es solo el comienzo. En un mes está el Europeo", dijo Katir que aseguró que en la carrera, desde el principio, se sentía fuerte.

"Por eso me quedé atrás. Guardaba fuerzas, sabía que muchos bajarían al final y que tendría opciones. Me empezaron a doler las piernas cuando quedaban 60 metros, pero no podía pararme ya", aseguró.

"Al ver tres españoles en la línea de salida había mucha gente que no creía en nosotros. Había gente diciendo que ninguno traería ninguna medalla. Me gustaría decirles que esto es un bronce, no hace falta poner nada malo sino apoyar y disfrutar. No hacemos nada malo a nadie, solo sentir queridos a nuestros pueblos", concluyó.