Kazajistán gana (2-1), pero Eslovenia estará en las semifinales

Fue mucho escollo para Kazajistán tratar de alcanzar unas semifinales ansiadas sin su jugadora estrella, Elena Rybakina, que se marcha de Sevilla sin disputar un partido. Las kazajas necesitaban una victoria por 3-0 sobre las eslovenas que no se produjo, pero que estuvo cerca, y serán las capitaneadas por Yaroslava Shvedova las que compitan por el trofeo desde este sábado.

Poco duraron las esperanzas kazajas, pues en el primer partido de individuales Kaja Juvan superó a Anna Danilina cediendo solo un juego en todo el encuentro (6-1, 6-0).

A partir de ahí comenzó a fraguar se una remontada insuficiente para los intereses de Kazajistán, que de la mano de su mejor jugadora esta semana, Yulia Putintseva, consiguieron una victoria tras la retirada de Tamara Zidansek cuando el partido marchaba 6-2, 2-6 tras el segundo set.

A small nation with MASSIVE talent 🇸🇮Slovenia are in the Billie Jean King Cup semi-finals for the first time in their history! #BJKCupFinals pic.twitter.com/EFkD9jcvTs