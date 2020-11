Klopp, Guardiola y Solskjaer también se quejan de horarios y del cansancio

El calendario apretado y los horarios de los partidos ligueros, unido a que sólo hay tres cambios, también son causa de debate en Inglaterra, otrora ejemplo de una adecuada gestión de la Premier League. Los tres entrenadores de los tres clubes más significativos actualmente, Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Ole Gunnar Solskjaer, han vertido sus quejas sobre el cansancio de los futbolistas. Julen Lopetegui no es el único en protestar en Europa ante el apretado calendario y los intereses televisivos.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se unió a las críticas de Solskjaer, técnico del Manchester United, del calendario de la Premier League y dijo que ningún equipo que juegue el miércoles por la noche debería hacerlo también el sábado a mediodía. El alemán respaldó a Solskjaer, cuyo equipo jugó el partido de las 12:30 en Inglaterra después de haber jugado en Estambul el miércoles por la noche en Liga de Campeones.

El noruego se quejó y dijo que no entiende por qué si el Liverpool y el City habían jugado el martes podían jugar el domingo, mientras que su equipo lo hizo el sábado.

"He hablado con la Premier League. Ningún equipo que juegue el miércoles por la noche debería jugar el sábado a las 12:30", dijo Klopp a la BBC después de que su equipo empatara contra el Manchester City (1-1). "El domingo no es problema, aunque no debería ser a las 12:30, porque es levantarte y ya ponerte a jugar y aún estás en fase de recuperación. La Premier League tiene que cambiarlo. Sky, Bt Sports... tienen que hablarlo", añadió el técnico red.

Guardiola incidió en la necesidad de implantar los cinco cambios, algo que la Premier rechazó en verano. En el Liverpool-City cayó lesionado Alexander-Arnold cayó lesionado. "Aquí nos creemos que somos más especiales, no protegemos a los jugadores y por eso es un desastre", dijo el técnico, que habló con Klopp al término del encuentro.

"Hablamos sobre las cinco sustituciones. Ahora ha sido un jugador inglés, un lateral derecho, el que se ha lesionado. Hay muchos casos. En otras ligas los cinco cambios son clave, pero aquí hacemos lo contrario", apuntó Pep Guardiola sobre su charla con Jürgen Klopp.

En verano, la Premier League votó en contra de continuar utilizando cinco sustituciones, tal y como se hizo tras el reinicio de la competición después del parón provocado por la pandemia; y como se sigue haciendo en la mayoría de ligas y competiciones europeas.

La polémica llega también justo cuando la FIFA ha habilitado tres fechas, en lugar de las dos tradicionales, para los parones de selecciones, ya implantadas en octubre y que tendrán continuidad ahora en noviembre.