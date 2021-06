Luis Enrique: "¡Qué final tan bonito!"

Sonriente, satisfecho y feliz. Así compareció Luis Enrique tras la victoria de la selección española, en un partido con toboganes de rendimiento que clasificó a su equipo para los cuartos de final de la Eurocopa. "Estoy preparado para otro partido así. El final es tan bonito", indicó el seleccionador español, que no escatimó elogios para Morata y Unai Simón. "Hemos aprendido una lección", añadió el asturiano, sobre esa falta de control que llevó el duelo a la prórroga.

"Casi me engulle el drama. Si el final es otra vez así, estoy preparado para unos cuartos de final de este estilo. ¡El final es tan bonito! Lo extraño es que un partido como éste nos haya dado una segunda oportunidad. El error ha sido cómo hemos jugado los últimos diez minutos con el 3.1. No podemos jugar a defender o con balón largo, no he hecho esta selección para eso. Luego, nos ha dado otra oportunidad y los últimos minutos los hemos jugado defendiendo con balón, como lo tiene que hacer la selección española", señaló Luis Enrique, que insistió en ese mensaje: "Ha sido una lección que hemos aprendido rápido. Croacia nos ha superado jugándoselo todo a una moneda. Teníamos que haber tenido el balón, generando superioridad y evitando que ellos lo cogieran. Ésa es la teoría, pero en la práctica, con una selección muy joven... Es la gran lección de este partido, la parte final de la prórroga. Es una lección maravillosa y nos ha premiado con la victoria".

También ha destacado el asturiano nombres propios. "Morata es capaz de jugar en superioridad, dar continuidad, defender como un central... Tiene gol y potencia física. Tenemos que valorar mucho lo que es tener a Álvaro en la selección", comentó Luis Enrique, que también destacó a Unai Simón: "El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera un futbolista que no los cometa. Unai Simón ha dado una lección, no sólo para los profesionales, sino para cualquier niño. No se ha preocupado por el error, ha vuelto a generar superioridad, se ha vuelto a confiar en él, ha hecho paradas increíbles. Ha tenido mucha personalidad".