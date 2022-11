Luis Enrique y su opinión sobre el sexo antes de los partidos

Tras la goleada de la selección española ante Costa Rica por 7-0 en su debut en el Mundial de Qatar, Luis Enrique ha retomado sus vídeos en directo en Twitch, una sesión en la que el seleccionador ha comentado el encuentro de la jornada previa y se ha mostrado orgulloso tanto del resultado como del juego de su equipo.

Como en anteriores ocasiones, el asturiano ha atendido y respondido preguntas de los espectadores, algunas más serias y otras menos. Esta vez se ha tenido que enfrentar a una duda un tanto embarazosa, pero es bien conocido que a Luis Enrique le gusta meterse de vez en cuando en charcos y, al contrario de lo que ha ocurrido con la polémica de los brazaletes arcoíris y la situación de los derechos humanos en Qatar, no ha esquivado la pregunta.

En el transcurso de la retransmisión en streaming, un usuario ha querido saber la opinión del seleccionador sobre las relaciones sexuales de los jugadores antes de los partidos, por si piensa que puede afectar al rendimiento de los jugadores.

“Aquí estamos concentrados, no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal pues evidente que no es lo mejor para un día antes del partido”, ha empezado diciendo.

Después la cosa se ha ido liando.

Luis Enrique ha seguido diciendo que cuando están en sus clubes los jugadores duermen en sus casas y le preocupa “cero” si practican sexo o no: “Si lo practican es porque lo necesitan, les va bien. Qué tontería. Repito, con sentido común. Cada uno con su pareja o con su mujer o con quien quiera. Entra dentro de la normalidad. Para mí. De hecho, aquí en la Selección no porque estamos concentrados y demás pero yo estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad", ha dicho, para añadir justo después: "Qué importancia tiene uno... al revés, yo lo considero importante y de jugador, que no íbamos concentrados, siempre que podía con mi mujer, pues hacíamos lo que teníamos que hacer”.