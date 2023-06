Manuel Mazo no seguirá al frente del Real Ciencias Enerside

El entrenador del Real Ciencias Enerside las últimas 6 temporadas, Manuel Mazo, no continuará al frente del equipo.

Se acaba un ciclo en la vida del técnico sevillano, sus nuevas obligaciones laborales le impiden continuar como entrenador del primer equipo. Manuel Mazo llegó al club con 17 años. En su primera etapa, como jugador fue internacional en todas las categorías inferiores, Selección Nacional XV y 7's.

En esta segunda etapa, como entrenador del primer equipo han sido unos años de continuo crecimiento del club. De comenzar con un equipo amateur formado por jugadores de la casa en División de Honor B, a terminar en el playoff por el título de División de Honor.

Deportivamente, temporada tras temporada los resultados mejoraron la anterior. Desde que debutara en la primera jornada de la liga 2017/2018, frente URA Almería en el Estadio Emilio Campra, hasta el último partido en San Amaro disputando la semifinal de División de Honor de la temporada finalizada.

En la despedida, el técnico sevillano se mostraba "muy agradecido al club por la oportunidad que me dio. Deportivamente hemos crecido a niveles impensables en aquellos comienzos, poniendo al club en la punta del rugby nacional. Me acuerdo de los dos primeros años, con la plantilla casi al completo de jugadores de la casa jugando dos finales de ascenso. Ellos son la semilla de todo esto. Además me llevo una gran cantidad de relaciones personales con todos los jugadores que vinieron de otras ciudades de España y de otros países".