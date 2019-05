María Pry, en su adiós al Betis Féminas: "Me he vaciado en estos siete años"

Visiblemente emocionada, y escoltada por un buen número de componentes de la plantilla del Betis Féminas, María Pry hablaba ante los medios después de confirmarse que no continuará como entrenadora de la primera plantilla femenina heliopolitana después de siete años al frente. La preparadora hispalense reconoció que esta es una situación difícil, complicada, pero que se ha vaciado. "Es el momento de que alguien con las pilas cargadas llegue", insistió Pry.

Agradecimientos: "Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi rueda de prensa con unas palabra:gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias a los jugadores y trabajadores del Betis, con los que he podido trabajar y compartir conversaciones. No quería olvidarme de una persona, José Antonio Gordillo. Sin su confianza no estaría aquí. Gracias a mis jugadoras. Gracias a todas las que he tenido, de cantera, por el respeto y admiración que me han demostrado. Habéis escrito la historia y escribiréis. Gracias al cuerpo técnico actual, porque hemos hecho historia. Y gracias a los técnicos, del primer equipo o de la cantera. Hay dos personas que me han acompañado desde que llegué: Ana y David. Aunque en la sombra, siempre habéis iluminado mi camino. Os debo mucho. Gracias afición. Me siento querida por vosotros. También a los medios de comunicación. Un partido tiene dos partes. En el primero hemos ganado por goleada. Ojalá pueda volver a jugar esta segunda parte. Desearle suerte al nuevo entrenador y a las jugadoras que formen la plantilla la próxima temporada. Es el momento de tomar la decisión. Creo que es la correcta y crezcan todos. Las jugadoras, el club y yo. Os vuelvo a decir gracias. No olvidaré al Betis. Espero y deseo que os vaya todo muy bien. Que el Betis siga creciendo y que el día de mañana seamos un equipo referente a nivel nacional".

Mejor momento: "A nivel deportivo, año tras año, hemos ido mejorando el resultado. Pero me quedo con el valor humano. Creo que soy muy afortunada. Creo que cuando vuelva a Sevilla, charlar con cualquiera del Betis es el mayor triunfo que me llevo. Los éxitos deportivos están, pero el valor humano, el que me llevo, es para mí muy grande. Incalculable. Me siento apenada tomar esta decisión por ello".

Entrenadora en banquillo visitante: "Creo que será un momento de transición, de cambio. ero sé que el club lo va a dar todo, va a seguir creciendo. Me voy con la conciencia tranquila, de haberme vaciado. Creo que va a ser un momento de transición, pero muy feliz".

El premio: "Eso es trabajo de ellas. Al final somos muchas personas las que trabajamos por y para. Cierto es que María Pry es la cabeza visible. No me olvido de nadie. Ese es el fruto que vamos a recoger después de tanto tiempo y tantas horas de trabajo. No es sólo María Pry la única que trabaja. Ellas también dependen de sus compañeras. Rosita nunca había ido y es un premio. Es un reconocimiento para el trabajo del Betis,. A día de hoy, tres jugadoras están en la absoluta. Enormemente agradecidas y todavía más tranquila porque recogemos el trabajo de muchos años".

Decisión: "Ha sido muy difícil, pero creo que es la correcta para que todo el mundo siga creciendo. En estos siete años ninguno nos hemos conformado, por eso hemos conseguido lo que hemos conseguido. Ahora me siento en una situación complicada. Me he vaciado y creo que es el momento que llegue alguien con las pilas cargadas. Es el momento de que llegue otra persona, que venga otro entrenador para que les saque el rendimiento que llevan dentro. Me llevo muchas alegrías".

También hablaron Pablo Vilches y Mariví López, responsables de la categoría femenina.

Pablo Vilches: "Venimos a despedir a María, que emprende una nueva carrera profesional, muy exitosa seguro. Nos cuesta, es parte de la familia del Betis. Y a los que estamos aquí, no sólo las jugadoras, hemos crecido con ella en el proyecto. Hemos tenido unos años fantásticos, en los que ha puesto al Betis en lo más alto del fútbol femenino. No queremos extendernos demasiado. Desearle muchísima suerte en el futuro, reiterarle que esta es su casa. La veremos triunfar y ojalá sea igual".

Mariví López: "Es un día un poco difícil. Pero a vida tiene sus etapas. De la mano de María emos vivido una etapa muy buena de crecimiento. Todas tienen su principio y su fin. Estamos despidiendo una etapa maravillosa. Los que tiramos de la sección nos sentimos orgullosos de lo que hemos vivido. Que sepa que el Betis estará aquí para ella. Ojalá siga creciendo como siempre, como una campeona. Esperamos seguir creciendo. En nombre del Betis, muchas gracias por todo. Espero que e vaya estupendamente".