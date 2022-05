Medina Cantalejo aprueba a sus árbitros ante las pérdidas de tiempo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que durante la recién concluida liga ha "hecho los deberes" para atajar uno de los grandes problemas del fútbol español, "la pérdida de tiempo", y ahora espera que hagan lo propio las otras partes implicadas, jugadores y entrenadores.

"Lo importante es que se ha aumentado el tiempo efectivo de juego", dijo el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, en una conferencia de prensa de balance de esta temporada. En ella se aportó el dato de que el tiempo medio de descuento en los partidos pasó de 5:49 minutos a 7:42 respecto a la pasada campaña, un 32 % más.

Los árbitros, apuntó su responsable, además de estar atentos a sacar del campo a los jugadores que simulan "desmayos" en los últimos minutos del partido, dijo con ironía, también han mejorado en su costumbre de "hablar mucho".

"Si tardas en reanudar el juego 27 segundos para dar explicaciones, eso es mucho tiempo. En eso hemos ganado. Los jugadores lo que quieren es que te calles y seguir jugando. Nosotros hemos hecho los deberes, a ver si las otras partes las hacen también", indicó, y prometió decir las cosas claras a los técnicos en su reunión previa a la próxima temporada.

Medina Cantalejo agradeció "un toque de atención externo" que les dio el entrenador Manuel Pellegrini respecto al poco juego efectivo en los partidos.

"Nos pusimos las pilas, era cierto. En el tiempo de descuento se perdía el tiempo y no se jugaba. Creo que hemos mejorado mucho en esto. También en la protección de todos los jugadores, no solo de los creativos. Las lesiones graves que quedan impunes son cada vez menos, aunque hubo un par de ellas claras que hay que analizar", dijo.

"Aún hay entradas en las que nos ha parecido incomprensible que al VOR no llame. Una lesión grave es lo peor que puede pasar", indicó.

El presidente del CTA dijo que también deben mejorar en la gestión del área de revisión del árbitro y citó el Atlético de Madrid-Espanyol, "que no fue el ejemplo a seguir, con los jugadores tocando hasta la pantalla, gente saliendo del túnel de vestuarios...".

"Eso no puede ser. El árbitro debe estar tranquilo para tomar la decisión", destacó.

CINCO ÚLTIMAS JORNADAS "EXTRAORDINARIAS"

En conjunto, opinó, daría a la actuación arbitral de la temporada "una calificación de buena, no excelente, pero con una 'volata' final de cinco o seis jornadas extraordinarias".

"No recuerdo ninguna crítica. Los árbitros han estado tan sumamente bien que nos han ahorrado trabajo", subrayó. "Hubo jugadas con intervención VAR decisivas para la liga y no hemos visto que haya habido una reacción de felicitación", lamentó

"La autocrítica es fundamental para mejorar. La hacemos cada semana, es la mejor manera de crecer. No hay que poner paños calientes a los errores. Entendemos la crítica externa siempre que sea desde el respeto. Pero hay una falta de empatía hacia la figura arbitral", se quejó.

"El error produce crítica, escándalo. La semana de las cinco manos fueron cinco aciertos. Convertir un acierto en error no es justo. Se somete a escarnio público al árbitro. Pedimos respeto institucional por parte de medios y clubes. Hay una correlación directa con episodios de violencia en el fútbol regional. Las actitudes negativas en el fútbol profesional se trasladan al fútbol base", sostuvo el presidente.

Manos claras y manos grises

Medina Cantalejo indicó que el VAR no ha cambiado de criterio en ningún aspecto esta temporada, pero admitió que "siguen luchando" por distinguir las manos claras de "las manos grises".

"Poco a poco se van aclarando y en la segunda mitad de la liga hemos intentado que haya menos alboroto. El objetivo es que las manos muy claras no se nos vayan. E intentaremos que las manos grises sean las menos sancionadas", insistió.

"Creo que el VAR en conjunto ha sido justo. Vamos por el buen camino pero vamos a insistir mucho. El VAR vino para algo, para que un equipo no descienda para un penalti no pitado, para que no se deje sin sancionar una lesión grave", apuntó.

Sobre la 'nevera' en la que se instala a los árbitros que comenten errores gruesos, su presidente afirmó que él nunca va a "mirar hacia otro lado".

"El árbitro tiene que ser el ejemplo de todo lo que ocurre alrededor. i por torpeza o descuido comete una acción que crea una alerta, a mí no me gusta y hay que hacérselo ver. El árbitro no tiene que ser protagonista de nada, ni dentro ni fuera del campo, sea mundialista o un recién llegado. La institución está por encima", incidió.

Una mujer árbitra principal, cuanto antes mejor

Medina Cantalejo aseguró que no tardará en haber una mujer como árbitra principal de un partido de primera división en España.

"Es una cuestión de proyecto. Hay cuestiones objetivas -pruebas físicas, test...- y otras que da el tiempo. Que las árbitras cojan la experiencia en categorías inferiores y en cuanto vayan destacando, llegarán a Primera. Es absurdo que no lleguen. Al principio la gente será condescendiente con ellas y luego les caerán hostias como a los árbitros", comentó.

"El objetivo es que cuando nos marchemos (del puesto) se vea eso como un acto natural, que no sea noticia. En cuanto haya una mujer, eso va a ser un espejo para montones de chicas. No puedo dar plazos. Regalar la plaza, como no se le regala a un hombre, tampoco. Pero cuanto antes, mejor", afirmó.

"Podemos ser malos, pero no deshonestos"

El presidente del CTA dijo que no teme que en los audios confidenciales sacados a la luz y protagonizados por el presidente de la federación, Luis Rubiales, salga algo que comprometa al colectivo arbitral.

"La situación es complicada, es fea. Imaginad que a cualquiera os roban el móvil. Pero (en los audios conocidos) el presidente dice que la independencia de los árbitros va a ser absoluta. No ha habido ni una sola vez en que haya habido interferencia o injerencia. Miedo a que salga algo, ninguno. Pero ahora tengo una cautela absoluta cuando hablo con mi equipo de cosas confidenciales. Podemos ser malos, pero deshonestos no", afirmó.