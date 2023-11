Diego Usón y Miguel Ángel Collado, campeones de España de Veteranos

El himno de España sonó por Diego Usón, quien en el Real Club Pineda se adjudicó el VII Campeonato de España de Veteranos en la categoría VET 1*. Desde el primer día se vio claramente que el oro sería para él, copando el triunfo de las dos jornadas previas. El actual campeón de Europa de Veteranos partía a esta última clasificatoria con 0 puntos, una considerable ventaja que le sirvió frente a los 4 de penalización que hizo en la pista de Marcos Núñez con Caravaggio de Lison Z. El donostiarra hacía una primera manga con algunos errores que supo corregir en la siguiente. Se corona como medalla de oro en la mayor categoría de Veteranos y el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

La medalla de plata la conseguía Felipe Villanueva con Sin Cinaty. El que fue campeón de España en 2021 en Vet 0* volvía a subirse al podio de los campeones, en lo que ha sido para él, un constante ascenso. El jinete de Mungía acumulaba 4.40 puntos de las clasificatorias previas pero su resultado de hoy, siendo el vencedor de la prueba y el primero de los dos únicos 0, lo catapultaba al podio consiguiendo la plata.

La medalla de bronce fue para el binomio formado por Íñigo Verdugo y Breaker Boy. El jinete escurialense salía a la prueba con 3.31, lo que daba la segunda de las mejores posiciones. El recorrido marcado por la rapidez le llevó a cometer 4 puntos, terminando la prueba como quinto clasificado. La ventaja con la que partía le sirvió para ostentar el bronce.

En la categoría de VET 0* la medalla de oro fue para Miguel Ángel Collado. El jinete cántabro afincado en Granada, con Un de Plus de Clocher, partía con 2.06 puntos de las dos pruebas anteriores, y no era la mejor posicionada dentro de los 20 participantes. Haciendo un buen recorrido enfocado a no penalizar y manteniendo los riesgos controlados, consiguió realizar el mejor tiempo desde comienzos la prueba. Terminaba con 0 puntos en 62.61 segundos.

La medalla de plata fue para Ángel Fernando Mompó, con Iljo van de Vinusakker. El jinete valenciano salía a pista con tan sólo 3.23 puntos que no lo convertían como uno de los candidatos medallas. Su recorrido sin falta y en un excelente tiempo de 62.69 segundos le valía estar en el podio de vencedores como el segundo mejor de España.

José Luis Rexach conseguía la medalla de bronce con Quickstar Merveilles. El jinete sevillano, dos veces campeón de España de Veteranos, era el mejor posicionado en la clasificación provisional. Partía con la menor puntuación con el triunfo de la primera calificativa, 0.10, si bien los 4 puntos que sumó durante su actuación movieron las expectativas de la medalla de oro.