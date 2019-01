El Morón se prueba en Albacete

El crecimiento del Aceitunas Fragata Morón, cimentado con dos importantísimas victorias en los dos últimos enfrentamientos de la LEB Plata, se pone a prueba ante el Arcos Albacete, un equipo con guarismos parecidos a los del equipo sevillano y que, presumiblemente, estará en el mismo grupo en la decisiva segunda fase de competición.

El balance de Antonio López en el banquillo moronense, hasta el momento, no ha podido ser mejor. De hecho, ha sido capaz de cambiar la cara y la dinámica de un equipo que parecía hundido y, gracias a las victorias, vuelve a mirar a la zona media alta de la clasificación. En tierras manchegas tratarán de dar un paso adelante en esta pelea, puesto que los triunfos siempre valen su peso en oro. Y para el Morón, que quería estar en un puesto más alto, tiene un valor mayor todavía. Aunque el Albacete no lo pondrá nada fácil. Los manchegos no empezaron bien la temporada, pero poco a poco han ido remontando el vuelo. Vienen de lograr vencer a CB L’Hospitalet y en su casa siempre son peligrosos.

El equipo de Alfredo Gálvez no tuvo un buen partido de ida en el Alameda (menos de 20 puntos al descanso), pero ese encuentro no sirve de nada como precedente para este partido. Desde entonces, los albaceteños han arrastrado una trayectoria similar a la del Aceitunas Fragata Morón (no en vano, sólo una victoria da ventaja al equipo moronense).

Por si fuera poco, han podido reforzarse y esta semana anunciaban un nuevo jugador: se trata de Kevin Zabo. El canadiense se unirá a Marcus Jermaine, el MVP del equipo (11,1 puntos por partido, 9,7 rebotes y valoración de 16,6 de media).