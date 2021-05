El Club Náutico Sevilla realizó un acto institucional con el que rindió homenaje, antes de partir hacia tierras japonesas y desear de paso suerte, a los que serán sus representantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, a celebrar este verano. Superando sus propios topes en lo que supone un hito para el deporte sevillano, seis serán los deportistas con los que el club hispalense tomará parte en la gran cita mundial del deporte. Previamente, entre los 24 que ya le han representado hasta la fecha desde los Juegos de Roma 1960, la participación máxima en una misma cita olímpica había sido la de Atlanta 96, con cinco, por los cuatro de Seúl 88 y Río 2016. Además, con la próxima cita serán 15 las ediciones de los Juegos con presencia del club sevillano, que curiosamente ha estado representado desde la de Roma 60 en todas menos en la de Tokio 64.

En un acto al que no faltaron amigos y familiares de los protagonistas, además de autoridades de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y las federaciones española y andaluza de los deportes implicados, fueron homenajeados los remeros Javier García y Jaime Canalejo, que participarán en dos sin timonel; Javier Reja, clasificado en remo adaptado; así como los piragüistas Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, que hace solo unos días se clasificaban para los Juegos en C-2 1.000 metros; y el canoísta Ghailene Khatteli, que defiende el pabellón del Club Náutico desde 2019 y que participará con Túnez en C-1 1.000 metros.

Alicia Caballero, presidenta del Club Náutico Sevilla, afirmó que ni ensueños imaginó que "tendría el honor de felicitar y despedir a seis deportistas olímpicos a la vez". "Es más, no sé si incluso esta situación ha ocurrido antes en Sevilla. Creo sinceramente que es un hecho histórico, por lo que sólo quiero daros las gracias por la suerte que he tenido y por permitirme compartir con vosotros y con vuestras familias estos momentos y todos los que seguro están por vivir y celebrar. Sois increíbles y nos llenáis de orgullo", indicó la dirigente, que añadió: "Qué mejor sitio para celebrar este acto que nuestro salón social y junto a la Galería de los Olímpicos, con todos los deportistas que en su momento tuvieron el honor de representar a nuestro país en el Olimpo del deporte. Todos ellos han sido, son y seréis un referente para las futuras generaciones. No lo dudéis. En unos meses, y con el orgullo de poder representar al Club Náutico Sevilla, os sumaréis a la Galería. Y si la pandemia nos lo permite, el próximo año llevaremos a la Asamblea vuestro nombramiento como Socios de Honor del Club Náutico".

El acto contó con la presencia, entre otras autoridades, de Isabel Sánchez, directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, además de Socia de Honor del Club Náutico tras participar en los Juegos de Pekín con la selección de baloncesto, con la que se colgara la plata en Río 2016 como técnico ayudante. Asimismo, estuvieron presentes los presidentes de las federaciones nacionales y regionales de remo y piragüismo, Asunción Loriente y Miguel Ángel Millán, Pedro Pablo Barrios y Miguel Grueiro, respectivamente