Ndikumwenayo, la luz en Itálica y en el atletismo español

Thierry Ndikumwenayo, el hombre de moda en el atletismo español, demostró que su nacionalización no ha sido un capricho como en otros casos. Siete años lleva en España, tres desde que la pidió y ahora es, posiblemente, uno de los mejores en el campo a través. Venía de ganar en Soria y Atapuerca la semana pasada y ahora inscribió su nombre como ganador del Cross de Itálica, en la 40 edición de la prueba, batiendo a su compañero de equipo en el Playas de Castellón y ex compatriota, el burundés Rodrigue Kwizera, quien no pudo reeditar el triunfo del año pasado en las ruinas romanas de Santiponce, en un sprint para el recuerdo con 28.50 minutos.

Ndikumwenayo ya es español, aunque a falta de papeleo por World Athletics aún no es seleccionable. Sin embargo, como español ganó este Cross de Itálica, algo que no ocurría desde 1983, en la segunda edición, con Juan Barón. El papeleo se acelera cara al próximo Europeo de cross, el Mundial y la pista cubierta, ya que su momento de forma es excepcional.

Ganó en Atapuerca y lo hizo ahora en Itálica. Palabras mayores. Y en Sevilla lo hizo batiendo a Kwizera, campeón mundial de campo a través en 2021, con quien se entrena a diario y comparte una gran rivalidad y amistad. Un mano a mano que cayó del lado del español, que aceleró en la contrameta para alcanzar primero la última curva y apretar los dientes en la recta final ante el sprint de su rival, incapaz de darle caza.

La carrera salió como los favoritos la diseñaron en su cabeza. Lenta de inicio, sin prisas por colocarse, lo que hizo que se quedase lejos del récord de la prueba del etíope Worku Tadese (27.32) en 2020. Adel Mechaal tomó la delantera y marcó el ritmo en la primera vuelta, con la legión africana tomando posiciones y los españoles que pugnan por un sitio en el equipo nacional para el Europeo por detrás.

El grupo se mantuvo compacto hasta mediada la segunda vuelta, cuando Ndikumwenayo hizo un primer acelerón que dejó el grupo cabecero en nueve atletas. Mechaal cayó ya al segundo grupo de los españoles. La pelea por delante exigía ya otras piernas. Ya en la tercera vuelta el eritreo Merhawi Mebrahtu provocó un cambio de ritmo que dejó las primeras bajas: Peter Maru y Thomas Ayeko. Mohamed Katir, bronce en 1.500 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 y plata en cinco mil metros en el Campeonato Europeo también este año, se mantenía con los mejores, mostrando una cara opuesta a la que dio hace siete días, en Atapuerca, cuando acabó trigésimo sexto, y se mantenía entre los seis más rápidos al entrar ya en la última vuelta para completar los 10.092 metros del recorrido. Lo intentó el eritreo Merhawi Mebrahtu, pero los favoritos reaccionaron bien y otro acelerón de Levy Kibet acabó descabalgando a Katir, que finalizaría sexto.

El recorrido se acababa y todavía quedaban cinco atletas en cabeza. Pero Kwizera quería repetir triunfo en Itálica, donde alzó los brazos en 2021, tomó la delantera y dejó atrás a Levy Kibet, Merhawi Mebrahtuy Stanley Waithaka, el último en ceder. La pareja del Playas de Castellón se quedó sola y se disputarían el triunfo por la corona de laureles de Itálica. Ndikumwenayo aceleró en la contrameta y tomó por delante la última curva. Cien metros por delante y un sprint para decidir el ganador en Itálica. Kwizera apretó los dientes para adelantar a su compañero de piso, pero Ndikumwenayo no cedió para cruzar la meta como primer campeón español desde 1983, con Kwizera sonriendo por su amigo. Español con todo su derecho. Español ganado a pulso. Un español ganando en Itálica.