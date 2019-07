Palacio se prueba en Londres

David Palacio vuelve al equipo nacional para disputar el sábado la Copa de Europa de 10.000 metros, que se disputa en la pista londinense de Parliament Hill, que tendrá al público pegado al tartán (como en 2018) en una nueva experiencia en busca acercar aún más al aficionado al atletismo. El objetivo del sevillano es ayudar a España a conseguir el tercer oro consecutivo, tras ganar las pasadas ediciones de Minsk (2017) y Londres (2018).

"Estoy contento por estar otra vez con la selección. El año está siendo muy bueno tras disputar el Europeo bajo techo de Glasgow (3.000), hacer una buena temporada de cross y ahora con el 10.000. Es una inyección de moral para el futuro", señaló el corredor, que dejó atrás definitivamente el 800 que tanto le dio..., y le quitó. Quinto en el Nacional de 10.000 de abril (28.35,14), competirá junto a su compañero de entrenamiento y de piso Toni Abadía, principal baza nacional merced a sus 28.13,19, además de Juan Antonio, Chiki, Pérez, el trío de fondista que conduce el entrenador Pepe Mareca. Junto a ellos componen el equipo Mohamed Jelloul (28.26,64), Yago Rojo (28.27,39) y Nassim Hassaous. "Quiero poner mi granito de arena para que España retenga el título. Me hace ilusión, aunque mis miras en adelante está en el 5.000", explica Palacio, ya que del 3.000 en pista cubierta el siguiente paso es el 5.000 (evitando los obstáculos), distancia en la que se estrenó en 2019 en el pasado Miting de Huelva probándose. "Al empezar los entrenamientos tras la temporada de invierno sufrí una microrrotura en el sóleo que me tuvo un mes en el dique seco. En Huelva tuve una actuación discreta, pero al menos no tuve molestias", explicó.

"Tras esta carrera del 10.000 enfocaré toda la preparación al 5.000 para ir a por la mínima para el Mundial"

A nivel personal, el reto del corredor de Écija es bajar de 28.35 minutos (el resultado de la competición depende la suma de los tiempos de los tres primeros clasificados de cada país), si bien su vista está puesta en el Mundial de Doha. "Tras esta carrera enfocaré toda la preparación al 5.000. La mínima está en 13.22,50. En Huelva no estaba al 100% y no fue la carrera ideal, pero estaba empezando. Tengo varias oportunidades. Intentaré primero empezar con 13.30 para buscar la mínima en el segundo y tercer intento", señaló el atleta, que añadió: "Quedan ocho semanas, porque el Nacional es el 31 de agosto y 1 de septiembre. Hay tiempo", sentenció.

Palacio, protagonista de unas duras imágenes en el Nacional de cross cuando fue sacudido por una tremenda pájara, está ya plenamente recuperado de un susto que, afortunadamente, ya es una anécdota. "Me hicieron todo tipo de pruebas. Fue un golpe de calor, que resultó más espectacular por las imágenes que por lo que sufrí, aunque fue duro por el momento que era. Podría haber hecho algo muy bueno en el Nacional", expone el mediofondista, al que, sin embargo, no le va mal el calor en las pruebas, lo que le podría venir bien en un Mundial en el que la humedad y las altas temperaturas serán determinantes: "Todavía queda para eso y tendría que lograr la clasificación. Es el objetivo, pero antes pienso darlo todo en esta Copa de Europa para que España se lleve otro oro". No lo tendrá fácil el combinado nacional, con Alemania, Turquía y los anfitriones como máximos rivales, aunque "como equipo, más allá de nombre por nombre, España parece el grupo más completo".