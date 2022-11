Partidos de hoy 23 de noviembre en el Mundial 2022: llegó la hora para España

Atractiva jornada de Mundial de Qatar 2022 la se avecina este miércoles 23 de noviembre. Llega la hora de España, que debuta ante Costa Rica a partir de las 17.00 horas, y se disputan tres partidos más de los grupos E y F, en los que se dan cita algunos de los grandes jugadores de este Mundial. Ackraf Hakimi, Modric, Ziyech o Perisic en el Marruecos-Croacia; Rudiger, Musiala, Gnabry, Havertz, Tomiyasu o Kamada, en el Alemania-Japón; y Courtois, De Bruyne, Alphonso David o Jonathan David en el Bélgica-Canadá, que cerrará la jornada.

Marruecos - Croacia | 11:00 horas

Será el primer enfrentamiento entre Marruecos y Croacia en un Mundial. A los croatas, liderados por Modric, se le ha dado bien jugar con equipos africanos en otras ediciones de la competición y Marruecos no supera la fase de grupos de un Mundial desde el año 1986, aunque posiblemente se presente en Qatar con la mejor generación de futbolistas de su historia, con el delantero sevillista En-Nesyri ante la posibilidad de convertirse en el primer jugador de su país en marcar en dos ediciones diferentes de un Mundial.

Alemania - Japón | 14:00 horas

Alemania es, junto a Italia, la selección europea que más mundiales ha ganado (4). Su último gran éxito fue hace ocho años, cuando lograron derrotar a Argentina en 2014 después del histórico 1-7 a Brasil en el Mineirao. Los alemanes no podrán contar con Leroy Sané en su debut ante Japón por problemas de última hora en la rodilla y Gündogan apunta a ser el acompañante de Kimmich en el centro del campo. En Japón, que ha ganado sólo uno de sus últimos ocho partidos en los mundiales, el gol es cuestión de Takumi Minamino, que marcado 10 tantos y ha dado cuatro asistencias en la fase de clasificación para la cita en Qatar.

En esta España en la que Luis Enrique es la estrella (y el streamer) pocas cosas se pueden elevar a lo infinito. Bien es cierto que en las últimas citas internacionales de relevancia 'La Roja' se ha mostrado fiable, con cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas liderando su grupo antes de jugar las rondas decisivas, alcanzando el año pasado la final de la Nations League y cediendo sólo por penaltis ante Italia en la última Euro; pero hay que ver cómo sigue creciendo este grupo de jóvenes de futbolistas en el que Asensio y Ansu Fati quieren pasar a la historia haciendo el gol 100 de la selección en los Mundiales y el juego se sostiene a través del centro del campo blaugrana formado por Busquets, Pedri y el sevillano Gavi. En defensa Rodri puede convertirse en el central sorpresa de Luis Enrique para que Pau Torres pase a jugar el rol de Gayá tras tener que dejar la selección por lesión.

Con humildad, Pedri se prepara para disputar su primera #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2022

En Costa Rica, que no conoce la victoria ante España, hay pocas expectativas de éxito en el torneo. No en vano, los ticos no han ganado ninguno de sus últimos seis partidos mundialistas y en cuatro de esos seis partidos no consiguió ni marcar.

Bélgica - Canadá | 20:00 horas

Cerrará la jornada del miércoles en el Mundial de Qatar el partido que disputen a las 20.00 horas Bélgica y Canadá. Los belgas, la eterna aspirante, puede estar ante la última oportunidad de una gran generación de futbolistas que ya brilló en el pasado Mundial, en el que fue el equipo más goleador, marcando 16 goles en su camino hacia el tercer puesto. Courtois, Alderweireld, Witsel, Hazard, De Bruyne y Lukaku forman una columna vertebral de jugadores con experiencia que deberán contrarrestar el potencial de una Canadá, que fue Canadá el equipo revelación de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, con un nutrido grupo de jugadores emergentes y una figura internacional: el jugador del Bayern de Munich Alphonso Davies.

Horario y dónde ver los partidos del Mundial del 22 de noviembre

Todos los partidos del Mundial 2022 se emiten a través de DAZN y GolPlay (diales 57 y 58 de Movistar+), mientras que RTVE emitirá diez partidos de este primera Fase de Grupos, el España-Costa Rica de hoy entre ellos.