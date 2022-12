Pelé ya lo hizo antes, el vídeo viral de puro fútbol con las maravillas del astro de Brasil

El vídeo dura dos minutos y veinte segundos y en él se condensan un montón de momentos maravillosos de la historia del fútbol. Se ven jugadas, por el orden en que empiezan, de Cristiano Ronaldo, Cruyff, Zidane y un largo etcétera de máximas estrellas del balompié universal. Hasta aquí podría ser una recopilación, pero lo que le da fuerza a esos dos minutos y veinte segundos de pura magia es que todas las acciones de las grandes estrellas tienen una réplica prácticamente similar en la figura de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

En el vídeo, se observa una colección extraordinaria de jugadas para el recuerdo de diferentes cracks mundiales como Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo Nazario, Andrés Iniesta, Ronaldinho, George Best, Diego Armando Maradona, Roberto Carlos e incluso Leo Messi, con la réplica posterior de una acción casi idéntica de Pelé realizando el mismo gesto técnico.

Considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, aunque siempre con la eterna discusión de los argentinos, que ponen por encima tanto a Maradona como a Messi, Pelé ha sido también noticia durante este Mundial de Qatar por las informaciones que se ofrecían procedentes de Sao Paulo y que establecían que se debatía entre la vida y la muerte debido a un cáncer. El diario Folha llegó a publicar que había pasado ya a la unidad de cuidados paliativos, aunque otras fuentes consideraban que la situación no es tan extrema dentro de la gravedad que existe.

Everything you see your favourite player doing, Pelé did it first.The King of Football 🤴🏿pic.twitter.com/RqJPc4EJby