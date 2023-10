Pilar Lamadrid, segunda en una Copa de España con sólo dos mangas

Pilar Lamadrid (Ellas son de aquí / Livinda / Puerto Sherry / Fundación Andalucía Olímpica) se ha proclamado subcampeona femenina de la Copa de España de la clase iQFoil, disputada de viernes a domingo en aguas de las Islas Cíes. La competición, enmarcada en la Semana Abanca y celebrada de forma paralela a los Campeonatos de España de Fórmula Foil y Windsurf, ha estado marcada por las condiciones meteorológicas adversas. De hecho, sólo se han podido completar dos de las 15 mangas previstas.

La jornada inaugural, a la postre la única que permitió ver en acción al medio centenar de regatistas presentes en la ría de Vigo, concluía con dos pruebas en las que la windsurfista del Club Náutico Puerto Sherry lograba un noveno y un duodécimo puestos en las dos mangas de la modalidad de slalom disputadas por una flota de iQFoil en la que chicos y chicas compartían campo de regatas.

La líder del equipo preolímpico femenino español de la disciplina, que en el pasado Mundial de los Países Bajos clasificaba a España para los Juegos de París, se posicionaba en la duodécima plaza de la general y segunda entre las féminas por detrás de Julia Gómez (C.N. El Balís), décima con un punto menos (11-9). Y tras la suspensión de la segunda y tercera jornadas, Lamadrid certificaba subtítulo en su categoría en una Copa de España en la que su hermano Fernando se hacía con un hueco en el podio absoluto.

En su caso, dejando atrás los problemas físicos que le hicieron abandonar momentáneamente la competición hace 10 meses y en su primer gran campeonato desde entonces en la clase iQFoil, el hermano de la actual número 2 mundial, a la que ayudará este otoño e invierno en calidad de sparring en su camino hacia el podio en los Juegos Olímpicos de París, ha logrado la tercera posición en la Copa de España con ocho puntos tras ser segundo en la primera manga y sexto en la segunda.

Por delante de Fernando Lamadrid, el título en la Copa de España de iQFoil ha sido para el que será representante español en la categoría masculina de los Juegos de París, el balear Nacho Baltasar (C.N. Rápita), que ha sumado cinco puntos (4-1), los mismos que el subcampeón, Jorge Aranzueque (C.N. Santa Pola), segundo con 3-2 de parciales.

Pilar Lamadrid: "Una pena que no se hayan podido disputar más mangas, ya que el primer día tuve un problema con algas que se me quedaron enredadas en el foil y no pude remontar. Nos hemos quedado con ganas de mucho más porque en realidad han sido dos mangas de cuatro minutos y dos días esperando en el club y con ganas de competir. Llegó a entrar viento pero había mucha niebla y nula visibilidad, así que nos quedamos en blanco".