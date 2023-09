El pasado como delantero de Provedel, el portero que le marcó al Atlético, y los precedentes de Palop y Bono

La acción del portero de la Lazio Ivan Provedel en el minuto 94 contra el Atlético de Madrid en el partido del martes ya es candidata a pasar a la historia de la edición de esta temporada como una de las más brillantes del curso. El gol no es una casualidad para nada, el centro del ex sevillista Luis Alberto no puede ser más preciso en busca de la entrada de su guardameta y tanto el desmarque como el remate de éste son dignos de los mejores delanteros dentro del área.

¿Un gol de un portero en el último minuto de un partido de Champions? Es posible.😳 Provedel le da el empate a la Lazio contra el Atlético. pic.twitter.com/ouUntvDJgt — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) September 19, 2023

Provedel corrió perfectamente hacia el balón en la salida de los defensores rojiblancos y, lógicamente, llegó al sitio preciso en el momento. Pero después su giro del cuello y su toque con la cabeza fueron igualmente maravillosos para poner el balón lejos del alcance del siempre eficaz Jan Oblak, que nada pudo hacer para evitarlo.

Ivan Provedel ya sabía lo que era marcar un gol. Lo había hecho ante el Ascoli en un partido de Serie B hace 3 años. En el mismo minuto que ante el Atlético:📽️@gippu1 pic.twitter.com/rboNnfd8KF — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 20, 2023

Pero la historia de Provedel tiene una pequeña trampa, que era desvelada por el periodista italiano Gianluca di Marzio. Esta vez no era un fichaje lo que ofrecía en sus redes sociales, sino el pasado del guardameta como delantero en las filas del Pordenone. La información se ilustra con un equipo en el que sobresale un gigante vestido de futbolista, de futbolista de campo lógicamente y no de portero, que es el propio Provedel.

Il gol di #Provedel parte da lontano: il suo passato da attaccante https://t.co/D1JPgFCe4c — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 20, 2023

Al parecer, Provedel, que después del partido comentó que "había aprendido de Immobile", jugó en la categoría juvenil regional con el Pordenone su último año como delantero y luego pasó al Liapiave para convertirse en portero desde ese momento.

No es el primer gol que marca un guardameta en la Liga de Campeones. Según la misma información, ya lo habían hecho en el pasado Dimitar Ivankov (ambos de penalti), Eloy Casals, Sinan Bolat, Vincent Enyeama y Hans Butt, portero del Bayern de Múnich.

Hoy se cumple 14 años del gol de Palop en Donetsk pic.twitter.com/d0YWHSkuzX — Retro + (@retro_plus) March 15, 2021

En el caso del Sevilla también existen dos precedentes, uno de tremendo calado para la historia del club. El más recordado es Andrés Palop, que anotó un gol decisivo en el antiguo campo del Shakhtar Donetsk en el último minuto para llevar una eliminatoria a la prórroga. El cuadro sevillista, entrenado entonces por Juande Ramos, se clasificó en la prórroga con otro gol de Chevantón y posteriormente acabaría ganando su segunda Copa de la UEFA en la final contra el Espanyol.

El gol del portero de la Lazio me ha recordado a Bono, no son horas para pensar en él, estoy triste pic.twitter.com/9FWBA00lbY — Nervionismo 🏆7️⃣ (@nervionismo) September 19, 2023

También Bono fue capaz de marcar un gol de mucha calidad con los pies, en este caso para empatar un partido en el que el Sevilla ya parecía condenado a la derrota en su visita al Valladolid. El entrenador, entonces, era Julen Lopetegui y el partido concluyó con empate a uno. Se jugó el 20 de marzo de 2021 y el portero marroquí dijo entonces que "no sabía ni cómo celebrarlo".