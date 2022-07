Raphinha: "Firmaría ser la mitad de lo que fue Ronaldinho en el Barcelona"

El nuevo jugador del FC Barcelona Raphinha aseguró en su presentación como blaugrana, con contrato hasta 2027 y una cláusula de 1.000 millones de euros, que la gran influencia que tuvo para convertirse en seguidor 'culé' fue Ronaldinho, por lo que firmaría "ser la mitad" de lo que fue su compatriota en la entidad catalana.

"Empecé a seguir al Barça cuando Ronaldinho llegó. Cuando marché de Brasil quise cumplir mi sueño de venir aquí y conseguir la mitad de lo que hizo como azulgrana. Deco y Neymar también me influenciaron, eran brasileños que hicieron historia. Por eso soñé con poder crear la mía en Barcelona", aseguró en rueda de prensa de presentación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El extremo de 25 años valoró la grandeza del cuadro catalán y las ganas de poder vestir la elástica azulgrana. "Conozco la historia del club, la calidad de los jugadores y cómo sacar provecho de mi potencial con la ayuda de mis compañeros. El objetivo es ganar títulos y haré todo lo que pueda para conseguirlo", apuntó.

De este modo, el exjugador del Leeds se convertirá en el 45º futbolista brasileño en llegar al primer equipo. "Es un honor enorme estar aquí, hace dos años no me hubiese imaginado que llegaría a la selección brasileña y jugaría en el FC Barcelona. Es un sueño de niño", añadió.

"Pude hablar varias veces con Xavi y es un gran honor que me entrene. Ha sido un jugador fantástico. Estoy seguro que combinaremos sus ganas de convertirme en un gran jugador con las mías de triunfar en Barcelona", reconoció sobre su nuevo técnico.

Sobre su estilo de juego, el de Porto Alegre se describió como un jugador luchador. "Daré lo mejor de mí para ayudar al equipo y que tenga éxito en las competiciones, así conseguiré mi progreso individual. Es normal que los seguidores no me conozcan aún, pueden esperar que luche en cada encuentro", valoró.

Preguntado por si se imagina asistiendo al polaco Robert Lewandoski en un futuro, Raphinha se limitó a soñar con jugadores que forman parte de la plantilla. "Me imagino haciendo asistencias a Jordi Alba, Ferran Torres o Ansu Fati. Si el presidente no quiere hablar de jugadores que no juegan aquí, yo tampoco lo haré", sentenció, con Joan Laporta a su lado.