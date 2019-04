“El balance es triste, porque realmente no hemos merecido perder este partido, sobre todo después de la primera media hora que hemos hecho”, decía Quique Setién tras el doloroso revés del Betis ante el Valencia. El técnico cántabro admitió que la situación en la que se encuentra el equipo puede generar “frustración” en aficionados y jugadores, pero indicó que “en absoluto” se plantea dimitir.

“Un equipo que está muerto no le hace 23 tiros al Valencia”, subrayó el entrenador verdiblanco a la vista de la mala racha de los suyos. “Hemos controlado el juego y el espacio, pero ha llegado una acción que no hemos podido defender bien”, puntualizó. “En el primer gol de Guedes había cinco jugadores defendiendo a dos, pero le ha salido un tiro extraordinario. Nosotros hemos tenido nuestras ocasiones, pero no hemos podido concretar como sí lo han hecho ellos”, continuó.

Setién, para quien su equipo hizo “todo” lo que podía hacer, explicó cómo el equipo fue capaz de levantarse en la reanudación. “En la segunda parte hemos tratado de cambiar algunas cosas. Y es verdad que ha habido momentos que nos hemos desajustado un poco, pero siempre hemos estado en el partido”, expresó.

“En los últimos quince minutos los hemos metido prácticamente en su área, pero al final hay que acertar. Ahí se acumula mucha gente y no es fácil meter el balón dentro de la portería. Esto siempre nos genera a todos un poco de frustración, porque el dominio en muchos momentos es abrumador, pero la realidad es que nos ha faltado acierto. Hacemos todo para que eso cambie, llevar el balón ahí arriba, generar ocasiones y controlar las contras, pero luego hay que meterlos”, dijo.

Después de esta derrota, el Betis permanece anclado en el noveno puesto, además, habiendo perdido este pasado fin de semana un punto con respecto al equipo que tiene inmediatamente por encima, el Alavés. Y las circunstacias hicieron que una buena parte de la grada pidiese la marcha del entrenador a todo volumen. “Es verdad que la afición ha manifestado su opinión y no queda otra que respetarla. Desde el día que decides ser entrenador, uno asume que estas cosas pueden pasar”, dijo Setién al respecto.

El santanderino reconoció que “las posibilidades se reducen” de cara a obtener un billete para la Liga Europa, pero insistió en que aún ve a su equipo con fuerzas. “No veo a mi equipo en un momento crítico”.

Asimismo, al valorar su papel dijo ser consciente de que ha cometido errores. “A final de temporada, seguramente nos daremos cuenta de que en algunas cosas nos hemos equivocado. Esto no es una ciencia exacta”, expresó. De cualquier modo, apeló a “un análisis profundo”, pues a su parecer, tanto él, como los jugadores, como la dirección deportiva tienen una “cuota de responsabilidad”. “El presidente, el vicepresidente, Lorenzo (Serra)... ellos tienen que valorar mi actuación”, zanjó.