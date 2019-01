Setién: "El equipo que nos toque va a ser tremendamente difícil"

Después de un durísima eliminatoria ante el Espanyol, el entrenador del Betis, Quique Setién compareció en rueda de prensa, donde reconoció que la posibilidad de jugar una final en el Benito Villamarín es "como expectativa, preciosa". Sin embargo, advirtió que "la realidad es otra” y que los dos partidos que dan acceso al partido por el título serán contra un rival "de un nivel extraordinario".

El cántabro reconoció que durante varios momentos del envite temió por la eliminatoria. "El Espanyol es un equipo que está muy trabajado y en la primera parte nos han apretado en la salida de balón, han cerrado a Mandi y no hemos tenido ninguna claridad", admitió. Además, el preparador indicó que sus jugadores estaban sintiendo "la tensión" consecuente a esas dificultades. "Estábamos temerosos con el balón y ellos han sido superiores", explicó.

"Luego en la segunda parte, nos ha costado unos minutos arrancar, pero a partir de ahí y de algunos cambios, hemos mejorado. Con la salida de Joaquín, que ha conectado muy bien con Gio y hemos encontrado mucha llegada por la derecha. Y la salida de Sergio León nos ha dado mucha velocidad", comentó Setién, que además mencionó el papel de Canales desde la izquierda.

Para el técnico heliopolitano, su equipo fue muy superior en la prórroga. "Ellos se han replegado, nos han dado mucho espacio. Y cuando nosotros podemos jugar en campo contrario, generamos muchas cosas", argumentó. No mostró preferencias respecto al sorteo de semifinales. "El equipo que nos toque va a ser tremendamente difícil. Ahora mismo lo que me preocupa es recuperar a los jugadores, el partido del domingo y ver cómo está William Carvalho".

Señaló que le pagan "por tomar decisiones" al ser preguntado por la salida de Sergio León. "Esta mañana he tenido una conversación con él y le he dicho lo bien que ha trabajado en estos meses y lo bien que se ha tomado su situación, que no era fácil".

El cántabro quiso destacar también la "comunión extraordinaria" que se dio entre la grada y el equipo. "La afición ha sabido entender la situación que estaba atravesando el equipo en el primer tiempo. Este es el camino: apoyar en los momentos de debilidad, que es cuando los jugadores necesitan ese empuje", concluyó.