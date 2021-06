Cristian Toro renovó con el Sevilla Femenino hasta el 30 de junio de 2022. Con este acuerdo, la entidad sevillista encabezada en la parcela deportiva del fútbol femenino por Amparo Gutiérrez y con el respaldo de Monchi, confirma así su primer gran movimiento cara a la próxima temporada, cuando la actual campaña aún no ha acabado.

El entrenador argentino, que llegó en diciembre de 2018 al banquillo sevillista, cumplirá el próximo sábado 78 encuentros como entrenador del conjunto de la Primera División Femenina. Con él el cuadro nervionense ha alcanzado siempre sus objetivos y este curso logró una clasificación muy meritoria para la Copa de la Reina al acabar la primera vuelta entre los ocho primeros e hitos históricos para el equipo, como por ejemplo la doble victoria en el los derbis de la temporada, algo que no se había conseguido nunca.

"Estoy muy contento y feliz por quedarme otro año aquí. Esta fue la única temporada entera tras disputar varias divididas y estoy contento, con ganas de seguir creciendo junto a este gran club", dijo Toro, quien ve el Sevilla como el lugar perfecto para crecer: "Me siento muy cómodo, el club es un lugar ideal para trabajar y desarrollarse dentro de un proyecto. Vamos creciendo cada año un poco más y la verdad es que estoy con ganas de que esa evolución se plasme cada vez más en el campo, que sea un equipo cada vez más protagonista, que luche cada año por estar más arriba y que la gente se sienta cada vez más representada por este equipo femenino".

Cuestionado por los puntos a mejorar destacó la idea de trabajar con el objetivo de que la gente se sienta más identificada con lo que ve en el proyecto: "Siempre hay cosas que mejorar y uno es ambicioso para que sea así. Creo que se puede ser más protagonista en el juego y creo que podemos ser más constantes en los resultados. Los matices que tengamos que mejorar son de puertas para dentro y tratar luego de aprender para que la próxima temporada se vea un Sevilla competitivo, con un juego atractivo y que la gente se sienta representada". Para cerrar, habló del respaldo de la entidad y de las personas que trabajan en el día a día para que el fútbol femenino en clave sevillista continúe creciendo: "A mí lo que me convence para seguir estando es la ambición por crecer, por mejorar. Eso me lo transmiten todos: Amparo, Monchi, el presidente… todos buscan la ambición de mejora y para mí eso es fundamental. Hay margen de crecimiento y esperemos que, siendo conscientes de que esto no se basa todo en fichajes y que se trata de muchas cosas podamos ser capaces de poder poner a este club lo más arriba posible, que es donde se merece estar".