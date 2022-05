Tebas sobre Rubiales: "Se ha vuelto a los tiempos de los mamoneos en el fútbol"

Javier Tebas ha aprovechado la final de la Liga Europa en el Ramón Sánchez-Pizjuán para participar en un coloquio con los presidentes del Sevilla, José Castro, y del Betis, Ángel Haro, en el que repasó ante los medios internacionales la situación actual del fútbol español. Las intervenciones del máximo responsable de LaLiga fue puramente informativas, compartiendo datos en muchos casos con los dirigentes locales, hasta que salió el tema estrella, todas las informaciones que está destapando El Confidencial respecto a la gestión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol.

Ahí sí estuvo particularmente jugosa la intervención de Tebas, que por primera vez se pronunciaba al respecto en un acto público. Y el dirigente de la patronal balompédica arrancó con un mensaje de empatía hacia su colega, con el que no comparte casi ningún criterio, como ya es conocido por todo el fútbol español. Pero sí adelantó el abogado que no le gusta la procedencia de las informaciones, "porque se trata de un hackeo de su móvil y eso ya lo sufrí yo en el pasado. Lo denuncié con poco éxito por cierto. Pero en la justicia española se le da más trascendencia al derecho a la información que a la procedencia de las mismas".

La empatía con Rubiales acababa justo ahí, pues a partir de ese momento Tebas ya tiró para la política, dicho vulgarmente, de 'leña al mono que es de goma'. "Rubiales tiene la obligación de dar explicaciones. Hay cosas que me tienen triste y abochornado. Se ha retrocedido 10-15 años en el fútbol español, se vuelve al fútbol del mamoneo. Yo puedo hablar con todo el mundo, pero jamás me oirán en ese tono de colegueo como el que se oye en la mayoría de las conversaciones".

"En el fútbol de 2022 eso no está y estoy abochornado de que se nos quiera comparar", aseguró Tebas porque él considera que en LaLiga siempre se actúa con transparencia. Además, insistió en lamentar y rechazar lo que es "un espionaje" pero que debe producirse a raíz de ello "una valoración jurídica para saber qué está pasando". "Jamás en mi vida he tratado a un secretario de Estado de esa manera, es un fútbol de hace 10-15 años, nos abochorna a todos y es más propio de la época de Villar".

No tuvo ningún problema Tebas para utilizar después su condición de abogado para emitir un juicio sobre lo que él considera que se está destapando a través de las informaciones. "La valoración jurídica está clara, hay más que un problema ético y eso debe quedar claro aparte de las explicaciones que se deben dar. La intervención judicial es necesaria para ver qué está pasando en fútbol español. Por ejemplo, en lo referente al viaje a Estados Unidos que se ha denunciado con fondos de la Federación no vale con emplazar a más adelante para dar las explicaciones pertinentes. No, dilo ahora, con quién te reuniste, cuándo, cómo, dónde y para qué, es decir todas las reuniones con horas y demás".

Siguiente cuestión, ¿está obligado el organo superior del deporte español en la Federación Española a la vista de las denuncias. "Si debe intervenir el CSD o no, lo dejo a criterio de ellos. Para saber si tienen que intervenir. Particularmente, considero que preferimos evitar la duda a que siga existiendo ese mensaje. A mí no me preocuparía que la Federación me hubiera espiado, no hago nada raro con él móvil y no me preocupa mucho".

También le comentaron que en las escuchas no queda muy bien parado uno de sus ejecutivos en LaLiga, concretamente Fernando Sanz, y tampoco lo dejó en muy buen lugar. "No he tenido tiempo a hacer una valoración, espero a que Fernando Sanz me dé las explicaciones oportunas. Eso sí, ha entrado también en el mundo del mamoneo. Es un tema de mamoneo. Parece que intervino en la historia de Morientes a la AFE", concluía un Tebas que aprovechó la ocasión para atacar a su gran enemigo futbolístico.