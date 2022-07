Richarlison ficha por el Tottenham

El delantero brasileño Richarlison ha fichado por el Tottenham procedente del Everton. Los Toffee han hecho oficial el fichaje en su página web y en redes sociales de uno de los delanteros más codiciados de la Premier League.

Richarlison, de 25 años, ha hecho 173 apariciones en la Premier League hasta la fecha, anotando 48 goles, durante períodos en Watford y Everton desde que se cambió del Fluminense en agosto de 2017.

Nacido en Nova Venécia, el versátil atacante comenzó su carrera juvenil en Real Noroeste y América Futebol Clube antes de hacer su debut profesional en julio de 2015.

Se unió a Fluminense en enero de 2016, anotó 11 goles en 46 apariciones y fue nombrado en el Equipo del Año del Campeonato Carioca después de ayudar a su equipo a llegar a la final de la competencia en su segunda temporada.

En agosto de 2017, Richarlison hizo el cambio a Watford y en su primera temporada apareció en cada uno de los 38 partidos de la Premier League con el club, ganándose un traspaso a Everton donde marcó un doblete en su debut (2-2 contra Wolves).

Desplegado como extremo o delantero centro, Richarlison terminó como el máximo goleador del conjunto del Everton en todas las competiciones en sus dos primeras temporadas en Merseyside, alcanzando cifras dobles en tres de las cuatro temporadas que pasó con los Toffees desde que se unió en julio de 2018. En el escenario internacional, Richarlison hizo su debut absoluto con Brasil en septiembre de 2018, como suplente en la segunda mitad en su victoria por 2-0 sobre Estados Unidos y ha jugado 36 partidos, anotando 14 goles.

Fue incluido en la plantilla de 23 hombres que compitió por la Copa América 2019 y, por primera vez desde 2007, Brasil ganó el torneo, con Richarlison anotando en la final contra Perú.

Siguieron los Juegos Olímpicos de Verano 2020 reprogramados a 2021 y Richarlison jugó un papel vital en el éxito de la medalla de oro de Brasil, terminando como el máximo goleador del torneo con cinco goles.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison