El Aluminios Galisur, el orgullo polideportivo de Utrera

El tren, siempre presente en la localidad sevillana de Utrera, ya está muy cerca de su estación final en lo referente a un equipo de voleibol que enorgullece a todos los aficionados al polideportivo en la ciudad. El Aluminios Galisur, nombre actual gracias a un excepcional patrocinio del Club Voleibol Utrera, disputará los próximos 23, 24 y 25 de abril en el pabellón Vistalegre la fase de ascenso a la Superliga 2.

Con este motivo, el hotel Palacio San Fernando acogía en la tarde de este miércoles la presentación del evento con la presencia del alcalde de la ciudad, José María Villalobos, y el delegado de Deportes, Daniel Liria. El acto, conducido por el presidente del club, Benigno Durán, contó también con la participación del entrenador del equipo, Flavio Calafell, y de Chema Castellano, uno de los capitanes.

Una palabra resume los casi 25 minutos que se prolongaron las disertaciones de todos los participantes y no es otra que el orgullo por lo conseguido en los dos últimos años por una plantilla basada en jugadores de la localidad, en la que sólo tres no han nacido en Utrera. El proyecto, que se consolidara curiosamente en una conversación entre el presidente del club y el alcalde en la Feria utrerana, ha crecido exponencialmente en los dos últimos cursos desde la Liga Andaluza hasta disputar ahora el ascenso a la segunda categoría del voleibol español, la Superliga 2.

¿La razón? Haber creado una estructura de club con el potencial suficiente para que el equipo, gracias a la calidad del cuerpo técnico que integran Flavio Calafell y Dani López, los dos entrenadores, y de los jugadores, no haya conocido la derrota en esas dos temporadas. El primer ascenso se produjo en el transcurso del confinamiento y el objetivo principal ahora es confirmar en esta fase todo el esfuerzo de la presente campaña, en la que el Aluminios Galisur aún no ha perdido en todos los partidos que lleva disputado.

Con el agradecimiento especial para la empresa Aluminios Galisur por parte de todos los presentes y con la confianza en un proyecto que aún se plantea crecer incluso más, el dúo integrado por Flavio Calafell y Dani López fueron los primeros en participar en el acto. Calafell expuso el desarrollo del torneo, con dos grupos de tres equipos, de los que se clasifican dos para las semifinales y ascienden a Superliga 2 los dos finalistas. Los seis equipos presentes son los dos mejores de los tres grupos de 12 escuadras cada una que jugaron dos fases previas para ir seleccionando a los mejores.

Tras el sorteo celebrado en la Federación Española de Voleibol, el primer grupo tendrá como integrantes al Náutico Sabadell, Recuerdo de Madrid y Molina Voley, mientras que el Aluminios Galisur tendrá como rivales al Universidad de Valladolid, mejor equipo del Grupo A con sólo tres derrotas durante el curso, y el Roquetes de Tarragona, segundo del Grupo B.

Los hombres de Flavio Calafell y Dani López llegan con un balance de 20 triunfos y ninguna derrota. A partir de ahí deberán conseguir una de las dos plazas en su grupo de tres para después ganar el partido de semifinales. Todo se desarrollará en partidos a disputar viernes, sábado y domingo, cuando se jugará la final entre los dos equipos ya ascendidos.

"Hemos trabajado con ilusión para llegar a estas instancias y que esté sucediendo esto hoy aquí ya es un motivo de satisfacción muy grande para todo el club, para la plantilla y para el cuerpo técnico. Pero está claro que si la andadura hasta ahora ha sido brillante y no se le puede quitar ningún mérito todos debemos saber que desde ahora llega un punto y aparte y comienza otra competición. Debemos estar a la altura de la ilusión que tenemos para ascender de categoría y eso es lo que estamos preparando desde hace un par de semanas. Es lo que queremos cumplir para la alegría interna nuestra y para darle a la ciudad de Utrera un éxito que se merece". Ésas eran las palabras sosegadas e ilusionadas de Flavio Calafell durante su intervención.

El siguiente turno era para Chema Castellano, uno de los capitanes de la plantilla. "No soy de nacimiento de Utrera, pero desde hace muchos años me siento uno más de aquí, Utrera es mi casa y ésta es mi familia", apuntaba el jugador nacido en Cartagena y que llegara a ser campeón de la Copa del Rey con el Unicaja Almería. "Cuando empezó todo este proyecto nos plantemos que a ver si lográbamos las cosas. Han sido dos años muy bonitos de trabajo, de ilusión, de esfuerzo, todos los jugadores hemos puesto nuestro granito de arena hasta para salir a la calle en busca de patrocinadores. En este punto queremos agradecerle a Aluminios Galisur por su ayuda en esta temporada y también al Ayuntamiento de Utrera. Desde el primer momento nos tendieron la mano y estamos en el lugar en el que queríamos estar. Estamos llevando a Utrera al panorama nacional, que es donde se merece", añadió Castellano, quien incidió en su agradecimiento a "Flavio Calafell y Dani López, dos personas que están más que preparadas en el voleibol y que nos han hecho dar un salto de calidad increíble".

En los discursos políticos, tanto el alcalde de Utrera como el concejal de Deportes manifestaron su orgullo por el nivel que ha mostrado siempre un equipo, "basado en jugadores de la localidad", y que "no ha parado de ganar durante los dos últimos años". Ambos se mostraron seguros del crecimiento del proyecto en los próximos años, incluso en caso de ascender a la Superliga 2 por el nivel que muestra la plantilla. "Beni me presentó el proyecto del Voleibol Utrera y me comentó los jugadores que iba a tener y ya sabía que los objetivos altos se iban a conseguir", consideró el concejal Daniel Liria, quien elogió el nivel deportivo del equipo comparándolo con el resto de clubes, "tras dos temporadas sin perder ni un solo partido. Es el compromiso de chicos utreranos en un club utrerano, con el 90 por ciento nacidos aquí y eso le da mucho valor a lo que estáis consiguiendo".

Después de que su delegado adelantara que el Ayuntamiento va a formar parte de los patrocinadores principales del club, el alcalde, José María Villalobos, concluyó con el deseo de que el equipo consiga el ascenso a Superliga 2 y agradeció el apoyo económico de Aluminios Galisur, "siempre necesario para una apuesta así la participación de la empresa privada. El voleibol es el deporte que mayores éxitos le ha dado a Utrera en el plano colectivo, incluidos campeonatos de España, algo que no lo dio ningún deporte más. Ahora ha resurgido con más fuerza que nunca en los últimos 25 años".

"Beni, el presidente, me dijo cuando me expuso la idea que si contamos con nosotros la vamos a liar. Le pregunté que liarla qué era y me comentó que tarde o temprano estaríamos en Superliga 2. Así que vamos para delante, con gente de Utrera y eso hace que el crecimiento sea aún más sencilla. No es fácil en cualquier modalidad deportiva hacer un equipo con jugadores nacidos aquí para poder estar en la segunda categoría nacional, eso muy difícil. Eso le da mucho mérito a todos vosotros y Beni tenía razón, sólo queda un pasito y encima nos lo jugamos en casa. Mi admiración no puede ser mayor, dos años sin perder un partido es para quitarse el sombrero. Sois un proyecto a imitar por muchos y no sólo en las disciplinas deportivas", explicaba el alcalde utrerano el camino desde el apoyo a este Aluminios Galisur hasta ahora.

Toda la fase final de ascenso será retransmitida en directo por Telecable Utrera en streaming.