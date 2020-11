El C.W. Dos Hermanas PQS no ha podido comenzar la temporada 2020-21 en Primera Nacional femenina con un resultado positivo después de perder en el Centro Acuático del barrio de Montequinto ante el Real Canoe por 8-9. En un partido de acento madrileño desde los primeros minutos, el conjunto nazareno, en el que ha brillado en la faceta anotadora Carmen Rodríguez, autora de cuatro tantos, no ha podido culminar su reacción en el tramo final para al menos no irse de vacío en el arranque de la competición liguera.

Las chicas dirigidas esta temporada por la cubana Lisandra Frómeta vieron cómo su oponente se adelantaba en el marcador en el inicio del choque (0-1). Y aunque equilibraron el marcador, se fueron por detrás al final de un primer cuarto en el que brillaron las defensas (1-2).

En el segundo acto, la dinámica favorable para las visitantes se mantuvo. Y aunque un parcial de 0-2 parecía romper el choque (1-4), las locales reaccionaron para mantener las opciones al descanso (3-5). Los esfuerzos del Dos Hermanas PQS no dieron sus frutos en un tercer cuarto de nivel parejo en el que al menos se mantuvieron las distancias. Con tablas a dos, se llegaba 5-7 al desenlace.

Y aunque un nuevo gol madrileño parecía romper el choque en el comienzo del cuarto definitivo (5-8), un último arreón nazareno invitaba a sumar al menos un punto en el debut liguero (7-8 y 8-9). A pesar de todo, los últimos cuatro minutos estuvieron marcados por las indecisiones y las defensas para no alterar el resultado y ver cómo volaban los primeros puntos del curso.