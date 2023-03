Festín nazareno para garantizar la continuidad en Segunda Nacional masculina

Fiesta en el Centro Acuático de Montequinto para celebrar la salvación virtual del Club Waterpolo Dos Hermanas PQS en Segunda nacional masculina. Así lo corrobora el triunfo logrado en la decimoctava jornada ante el colista, la Escuela Municipal El Olivar de Zaragoza, que caía por un significativo 20-5 para convertir en un trámite los tres últimos encuentros del curso para el equipo nazareno. El próximo, antepenúltimo liguero, está programado el sábado 1 de abril de nuevo en casa ante el C.W. Chiclana a partir de las 17:00.

Partido sin historia ante un oponente que aún no sabe lo que es ganar esta temporada y que, tal y como se preveía, no opuso mucha resistencia para sellar de forma matemática la salvación sevillana en la categoría de bronce nacional. Y eso que Pepe Barroso y 'Jota' Murube pusieron en liza una formación plagada de jugadores de base, que dieron la talla para no dar opción alguna a los visitantes.

Un parcial de 6-0 en el primer cuarto no dejaba lugar a la duda sobre el equipo que se iba a hacer con los dos puntos en un partido en el que debutaron en Segunda Nacional ante los suyos Ernesto Díaz, Ángel Bermudo, Alejandro Macho y Óscar Belinchón.

Dos nuevos tantos del C.W. Dos Hermanas PQS en el inicio del segundo cuarto aumentaba a ocho tantos la ventaja de los locales, que con un parcial de 5-2 dictaban sentencia a falta de medio partido por disputar (11-2).

Sin bajar el ritmo tanto en defensa como en ataque a pesar de los continuos relevos, los nazarenos abrochaban la victoria al repetir parcial en el tercer cuarto. Alcanzaban de esta forma los últimos ocho minutos con un rotundo 16-4, al que sucedía otro nuevo parcial favorable en el cierre (4-1) para sellar el marcador final.

Liderando el recital del Dos Hermanas PQS, destacaron los seis goles de Ismael Rando, al que acompañaron en la faceta anotadora los hermanos Alejandro y Daniel Murube (3), Alejandro García, Daniel Zulaika, Ángel Bermudo (2), Ernesto Díaz y David Reina.