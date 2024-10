El A1 Pádel Sevilla ya tiene finalísima: duelo de favoritos

Sevilla/La cuarta edición del A1 Pádel Santander Sevilla Máster ya conoce la composición de las parejas que pelearán este domingo (Municipal San Pablo, 12:00) por un título con nacionalidad definida, pues los cuatro finalistas son argentinos, pero de propiedad incierta al verse las caras las parejas que encaraban la cita a orillas del Guadalquivir con la condición de cabezas de serie 1 y 2.

Cumpliendo los pronósticos, aunque con incertidumbre, la dupla argentina compuesta por Tolito Aguirre y Gonza Alfonso (cabezas de serie número 1) alcanzó su pase a la final tras superar este sábado en el Municipal de San Pablo a la compuesta por el paraguayo Martín Abud y el argentino Adrián Allemandi en dos sets (6-3 y 7-5).

Incertidumbre porque el choque estuvo parado con 0-3 en el marcador para Abub y Allemandi por unos problemas físicos de Gonza Alfonso que incluso pusieron en duda la continuidad de la contienda. Sin embargo, ya recuperado, junto a su compañero fue capaz de darle la vuelta al choque para acabar la primera manga por 6-3.

En la segunda, todo parecía sentenciado con 3-1 (tras un parcial de 8-0) en el marcador para Gonza y Tolito… pero sus oponentes lograban poner en el marcador un 3-4 que les acercaba a la tercera. Sin embargo, Gonza y Tolito tiraban de manual para nivelar un set que parecía perdido (5-5) y que acabarían ganando para certificar su presencia en la final tras el lapidario 7-5.

La pareja número 2 tampoco falló

Con anterioridad, el dúo argentino formada por Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco (cabezas de serie número 2) también habían certificado su presencia en la final de este 20 de octubre tras derrotar en tres sets a sus compatriotas Ramiro Pereyra y Juan Ignacio de Pascual (6-2, 4-6 y 2-6). Tras un partidazo que hizo vibrar a los presentes y cumpliéndose también los vaticinios de los entendidos antes de la contienda.

Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco se abrazan tras ganar su semifinal. / Kike Díaz / A1 Pádel

Arce y Dal Bianco fueron los vencedores el año pasado de una competición que este 2024 cumple cuatro ediciones (la primera que se juega en el Municipal de San Pablo). Tolito y Gonzo, por su parte, ya suman siete títulos esta temporada.

Un bonito aperitivo: Bodipo contra Gallardo

En la matinal del sábado se celebró el PROAM, mini torneo entre profesionales y amateurs. El ex jugador de Deportivo de la Coruña y Recreativo de Huelva Rodolfo Bodipo, actual seleccionador sub 23 de Guinea Ecuatorial, ganó junto al cordobés David Torregrosa la final ante Paco Gallardo, seleccionador sub 18 y sub 20 de la Federación Española de Fútbol, y Javi Díaz, de Arahal. Los invitados mostraron un nivel muy superior al esperado por los jugadores profesionales.