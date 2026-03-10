Alcaraz: "Estoy cansado de sentir que juego contra Federer cada ronda"

Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente ronda de Indian Wells tras imponerse a Arthur Rinderknech en un encuentro que se resolvió en tres sets. El tenista murciano se impuso por 6-7, 6-3 y 6-2, manteniendo su pleno de victorias ante el francés: seis enfrentamientos y otras tantas victorias para el campeón del Open de Australia.

El partido resultó especialmente complicado en sus primeros compases. Rinderknech desplegó su mejor tenis durante el primer set y el inicio del segundo, momento en el que Alcaraz reconoció haber atravesado dificultades. "Él estaba jugando su mejor tenis, diría yo, en el primer set y al principio del segundo. Para mí, fue realmente difícil. Me metí en problemas, para ser honesto", explicó el murciano en rueda de prensa.

No obstante, Alcaraz destacó su fortaleza mental para remontar el partido: "Estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente... Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades".

El número uno del tenis mundial expresó su percepción sobre el nivel que despliegan sus rivales cuando se enfrentan a él. "A veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda. Parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto", señaló Alcaraz, quien añadió: "No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí".

El tenista reflexionó sobre esta circunstancia: "Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando". Alcaraz considera que sus adversarios elevan su rendimiento específicamente ante él, como si tuviera "una diana en la espalda".

"Creo que ellos sienten que si no juegan a ese nivel no pueden ganarme, o al menos eso es lo que imagino que pueden pensar", analizó el murciano, quien considera fundamental no permitir que el rival imponga su estilo de juego: "Yo debo intentar no dejar que el rival sea agresivo o juegue a su estilo y tratar de imponer mi estilo".

Gestión de las oportunidades perdidas en el primer set

El campeón del Open de Australia reconoció haber sentido frustración tras desaprovechar varias bolas de break e incluso una bola de set. "Estaba un poco enfadado conmigo mismo, porque tuve varias bolas de 'break', incluso una bola de set, y no pude aprovecharlas. Sentí que había dejado escapar grandes oportunidades, y a veces es difícil aceptarlo", admitió.

Sin embargo, el tenista logró recomponerse mentalmente para darle la vuelta al encuentro. "Al comienzo del segundo set él jugó a un nivel muy alto en el juego en el que me rompió el saque. Así que lo acepté, intenté mantenerme fuerte mentalmente y seguir luchando. Sabía que tendría más oportunidades y si no estaba ahí, no las podía aprovechar", explicó sobre su estrategia mental.

Estado del tobillo tras la torcedura

Durante el segundo set, Alcaraz sufrió una torcedura de tobillo que generó preocupación. No obstante, al ser preguntado sobre la pista, el tenista restó importancia al incidente: "Diría que está bien. Ahora lo revisaré con mi fisio y veremos cómo está. Pero pude correr bien, así que espero que mañana esté como si nada".