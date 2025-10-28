Alexia pone el broche a el pase de España a la final de la Liga de Naciones (0-1)

Alexia Putellas puso el broche a la clasificación de España, vigente campeona, a su segunda final de la Liga de Naciones femenina con un gran gol este martes en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo en un partido igualado ante Suecia, que llegaba muy lastrada después de encajar en la ida de la eliminatoria un 4-0.

Con un marcador en contra tan contundente en La Rosaleda (Málaga), Suecia debía marcar un gol pronto si quería meterse en la eliminatoria y con esa idea, fuerza y decisión salió al encuentro. El primer ataque peligroso fue para el equipo de Tony Gustavsson con una carrera por la banda de Rytting Kaneryd que acabó en córner. Sin embargo, el saque de esquina se marchó largo.

Fue el primer aviso de las anfitrionas, que intentaban incomodar a España con una agresiva presión y un buen posicionamiento sobre el campo para no dejarle huecos. Pero, pese al ímpetu sueco, España pronto se hizo con la posesión del balón. Poco a poco, España superaba la línea férrea de Suecia, que defendía con seis futbolistas.

Las dos primeras ocasiones de la Roja llegaron desde el balón parado con un chut de Mariona que se marchó alto a los doce minutos tras un córner y un testarazo de Paredes que se fue por muy poco tras una falta botada por Mapi León.

Pero más allá de esas dos ocasiones en los primeros veinte minutos, España no fue capaz de crear más peligro. Al juego de la selección de Sonia Bermúdez le faltaba fluidez. Mientras, Suecia transitaba rápido y se plantaba con cierta facilidad en el área custodiada por Cata Coll, si bien la guardameta internacional no tuvo apenas trabajo. Sólo hizo una parada a un chut flojo de Schröder.

Tras el descanso, ambos equipos hicieron cambios. Gustavsson dio entrada a Angeldahl por Sandberg; Bermúdez a Jana por Ona Batlle y a Martín-Prieto por Eva Navarro. Como ya pasó en el primer tiempo, Suecia salió intensa. No querían dar por perdida la eliminatoria, aunque con el paso de los minutos sus opciones cada vez eran menores.

Pese a sus ganas por ir a por el partido, las suecas seguían sin crear ocasiones claras. Ni diez minutos habían pasado desde la reanudación y Blackstenius, Rolfö y Kafaji entraron para intentar agitar el encuentro. La llegada más peligrosa fue después de una carrera por la banda derecha de Rytting Kaneryd, que puso un centro medido al área que iba directo para Rolfö, pero lo tapó muy bien Jana.

Suecia tenía más balón que España, pero las vigentes campeonas esperaban su oportunidad con calma. Y llegó en el 75 con un golazo de Alexia, que recibió un buen pase de Claudia Pina libre de marca. Jana pudo ampliar la distancia, pero su chut se fue rozando la madera.

En los últimos minutos la selección sueca tuvo la oportunidad más clara con un disparo a bocajarro de Ijeh que tapó Cata Coll en un partido que también dejó el debut de la barcelonista Clara Serrajordi con la absoluta con sólo 17 años.