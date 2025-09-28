Álvaro González de Zárate conquista el Gran Premio Trofeo Real Maestranza de Caballería de Sevilla de Pineda

Álvaro González de Zárate confirmó su condición de gran protagonista del CSN5* de la Ruta de Otoño al imponerse en el Gran Premio Trofeo Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con Coralin 8. El alavés fue el primero en salir al desempate y supo afrontar un trazado que exigía concentración para ajustar los giros con precisión y rebajó trancos en las líneas decisivas que le permitieron ganar tiempo. Finalmente remató con una galopada medida al milímetro para cerrar un recorrido sin faltas en 38,57 s. Un registro consistente y con riesgo controlado que se convirtió en el listón imposible de superar para el resto de participantes.

El segundo clasificado, Juan Riva con Victoria d’Argent, arriesgó desde la salida, ciñéndose en las vueltas y apurando trancos, que le llevó a rozar el triunfo al detener el crono en 38,66 s, a solo nueve centésimas del vencedor. La tercera plaza fue para Ricardo Jurado con Zamarano Z, que buscó un recorrido más seguro en el inicio y apretó en la galopada final para terminar en 39,30s.

Zárate, que además había logrado el doble pase al desempate con Casa Diva PS, suma este éxito a las victorias obtenidas el viernes en las pruebas de 1,45 y 1,50 m, confirmándose como el indiscutible líder del CSN5* de Pineda y gran nombre propio de la Ruta de Otoño 2025.

Pello Elorduy se impone en el 1,30 m

El vizcaíno Pello Elorduy se llevó la victoria en la prueba de 1,30 metros con Danaide de Rueire. Salió en el puesto 58 de los 98 participantes y marcó un tiempo de 56,67 s que resultó inalcanzable hasta el final. El último en salir, Alejandro Alonso Buzo, apuró sus opciones con Houston du Gast y arriesgó en cada giro para intentar superar la referencia del ganador, pero su cero en 59,04 s solo le valió la segunda posición. María Giralt, que salía en el número 85 con City Meel, completó el podio gracias a un recorrido sin falta en 59,51 s.

Aurelio Gutiérrez domina el 1,20 m

La prueba de 1,20 metros reunió a 93 binomios y tuvo como vencedor a Aurelio Gutiérrez con Twix 1. Su recorrido sin faltas en 61,37 s fue el más rápido. La portuguesa Sandra Barreiros, con Hifi, se hizo con la segunda plaza en 63,17 s. El podio lo completó el jinete de Pineda, Salvador Astolfi, con Casilias from Second Life Z, que firmó un cero en 63,87 s.

El CSN5* concluyó con un éxito de participación, tanto en número como en calidad de binomios, y puso fin a la Ruta de Otoño 2025 del Real Club Pineda de Sevilla.