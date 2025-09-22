Cuando la amistad logra un jaque mate en Andalucía

Los integrantes del CAS Hispalimpia, los cinco de la derecha junto al alcalde de Zahara, Santiago Galván, y Daniel Escobar, organizador del torneo.

El pasado 7 de septiembre, Zahara de la Sierra (Cádiz) se convirtió en escenario de una jornada que quedará grabada en la memoria del ajedrez sevillano. Allí, el Club de Ajedrez San Pablo, CAS Hispalimpia, escribió una página inédita al proclamarse campeón de Andalucía de ajedrez rápido por clubes en dos categorías: la A, reservada a jugadores con Elo superior a 1800, y la B, para Elo inferior a 1800. El remate a la gesta fue este sábado 20: quintos en el Campeonato de España empatados con el tercero y siendo el único club que ganó al campeón final, el valenciano Silla Integrant Collectius.

La hazaña, como recuerda el capitán del equipo, tuvo un sabor especial: “Hasta ahora no habíamos sido campeones de Andalucía en ninguna categoría. Nos habíamos quedado cerca, pero no lo habíamos conseguido, y nada, pues salió la cosa magníficamente”.

Aunque el ajedrez es un deporte individual, el formato del torneo obliga a pensar en clave colectiva. Lo explica Mario Balbuena: “Son torneos de siete partidas y en cada ronda juegan cuatro jugadores por cada equipo. Son partidas individuales, cada jugador juega la suya y al final se computa el total”.

El San Pablo acudió con tres formaciones: dos en el torneo A y una en el B. El resultado no pudo ser mejor: campeones en ambas categorías.

La fundación desde tres equipos sevillanos

Un club que nació en 2008 de la unión de tres entidades sevillanas (Amate, un equipo de las Dueñas y Triple Hacker) y desde el inicio marcó una línea clara: apostar por la formación y la cantera. Esa apuesta se ha consolidado con los años.

“Desde que el club se fundó se ha apostado bastante fuerte por los jóvenes. Muchos de los que ahora formamos parte del primer equipo fuimos alumnos en su momento. Ese ascenso desde los escalafones más bajos del club hasta quedar campeones de Andalucía representa el modelo de éxito”, afirma el capitán Mario.

Momento del torneo durante el Campeonato de Andalucía en Zahara de la Sierra. / M.G.

La historia personal del actual líder del club es un reflejo de ese camino. Comenzó casi por casualidad y hoy es una de las personas que coordina. “Yo empecé como alumno, iba cogiendo el gusanillo y al final me fui implicando en las labores del club. Ahora me encargo de la capitanía y de la organización. Realmente no soy la única figura, somos mucha gente implicada; con casi 100 federados, es imposible que una sola persona lo lleve todo”, señaló.

La amistad y el impulso de la pandemia

El ambiente y la unión del grupo también forman parte de la fórmula. “Nosotros nos lo tomamos como un hobby, somos todos muy amigos y eso también es una parte positiva. Nosotros, por ejemplo, fuimos a pasar el fin de semana a Zahara de la Sierra, lo combinamos con la competición y salió todo realmente perfecto”.

El club también ha vivido el impulso del ajedrez tras la pandemia. Primero en internet, luego en presencial, la afición creció notablemente: “En el confinamiento mucha gente empezó a jugar online y luego siguió en presencial. Nosotros hemos promocionado mucho las clases, no sólo de niños, que es fundamental en nuestra filosofía, sino también de adultos. Les llamamos la ‘cantera adulta’ y muchos ya están consiguiendo éxitos por su parte”.

Jóvenes alumnos mejor que fichar a maestros

El CAS Hispalimpia prefiere mantener sus señas de identidad antes que dar un salto hacia estructuras profesionales. “Queremos seguir como estamos. Este año también quedamos subcampeones de Andalucía de partidas lentas, que es el torneo más serio. Para aspirar a más a nivel nacional habría que fichar a maestros y profesionalizar el club, y eso no encaja con nuestra filosofía: somos un grupo de amigos que juega al máximo nivel, pero siempre disfrutando”.

El siguiente desafío era el Campeonato de España de Ajedrez Rápido, que se disputó este sábado en Zafra (Badajoz). El debut generaba ilusión y cierto optimismo: “Es el primer año que vamos y partimos quintos del ranking inicial. Creo que es una buena oportunidad para dar la sorpresa y ponernos en el mapa nacional”. El resultado los sorprendió a ellos mismos con su tercer puesto.

Antes de terminar, el capitán quiso enviar un consejo a quienes empiezan en el tablero: desde pequeños: “Yo creo que todo hobby ayuda a formarse en la vida. El ajedrez no es sólo un juego intelectual, también es una oportunidad de hacer amigos, de vivir experiencias. Nosotros casi todos los fines de semana nos organizamos para ir a torneos juntos, después almorzamos ...”, explica.